Fortnite | Epic Games risponde alle lamentele dei fan sulle modifiche delle Zone Fenditura

Fortnite disabilita il Junk Rift : la scelta di Epic Games spiazza i fan : Le nuove implementazioni all'interno di Fortnite sono sostanzialmente sempre un salto nel buio per gli sviluppatori. Nonostante le fasi di test che immancabilmente prendono vita nelle fasi antecedenti alla release delle feature inedite, è praticamente quasi scontato che - con l'uso massiccio da parte di una community tanto sterminata quanto quella del Battle Royale di Epic Games – queste finiscano per portare alla luce criticità precedentemente ...

In Fortnite troppo potere concesso al BRUTO? I piani di Epic Games per il futuro : La decima stagione di Fortnite è nel pieno del proprio svolgimento, e numerosissimi sono i giocatori di tutto il mondo che come di consueto provano a scalare, partita dopo partita, la catena alimentare del Battle Royale di Epic Games. Una catena alimentare fatta di utenti dalle skill più disparate, che in contesti diversi consentono di arrivare alla Vittoria Reale, sebbene negli ultimi giorni un pomo della discordia abbia generato un po' di ...

Il mech B.R.U.T.O. di Fortnite non sarà modificato perché Epic Games vuole dare a tutti la possibilità di vincere : Epic Games ha affermato che il mech di Fortnite, B.R.U.T.O., non verrà ulteriormente modificato e rimarrà potente come lo conosciamo in modo che "chiunque possa vincere", hanno affermato in un post gli sviluppatori.I mech sono stati criticati per aver distorto l'equilibrio del gioco, perché una volta che due giocatori saltano in un B.R.U.T.O., la competizione viene di fatto annullata con la sua velocità, abilità e armamenti pesanti. Se il mech ...

Fortnite : al via una class action contro Epic Games per il furto di dati dello scorso anno : Oltre cento giocatori di Fortnite hanno preso parte a una class-action contro Epic Games per via della grave falla nei sistemi di sicurezza della compagnia che in passato ha esposto numerosi account di giocatori ad attacchi XXS.La causa è stata registrata dallo studio legale Franklin D. Azar & Associates e accusa Epic di non aver adottato misure di sicurezza adeguate e di aver fallito nel risolvere il problema o notificare gli utenti in modo ...

Aggiornamento v10.00 di Fortnite Stagione 10 : tutte le novità da Epic Games del 6 agosto : Fortnite Stagione 10 è entrata nel vivo da quasi una settimana, disponibile dallo scorso primo agosto su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, Mac e dispositivi mobile - sia iOS che Android. E, come accade quasi sempre ad ogni cambiamento attuato dai ragazzi di Epic Games, ha subito diviso le opinioni della community. C'è chi non ha digerito l'introduzione del veicolo a forma di mech B.R.U.T.O. - abbiamo creato per voi anche una guida ...

Fortnite SEASON 10 : NUOVA PATCH GIOCO EPIC GAMES/ Tutte le novità : i viaggi nel tempo : EPIC GAMES, server offline per l'aggiornamento: ecco FORTNITE Stagione 10, molte le novità introdotte ed i bug risolti. Le ultime notizie

Epic Games offline - ecco Fortnite Stagione 10/ Aggiornamento server - le novità : Epic Games, server offline per l'Aggiornamento: ecco Fortnite Stagione 10, molte le novità introdotte ed i bug risolti. Le ultime notizie

Fortnite Stagione 10 : Epic Games pubblica una nuova immagine : Durante il torneo Fortnite World Cup, Epic Games ha mostrato al mondo la prima immagine dedicata alla Stagione 10 in arrivo questa settimana.Nella giornata di oggi Epic ha deciso di mostrare attraverso Twitter una nuova immagine. In questo caso si vede un Mech gigante, il che significa che i robottoni potrebbero arrivare con la prossima Stagione. Inoltre potremo aspettarci nuove immagini tra domani e dopodomani, in attesa proprio della Stagione ...