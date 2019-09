Formula 1 – Leclerc tra obiettivi e parti nuove | Charles scherza | “dall’anno scorso ho

Fonte : sportfair

(Di giovedì 19 settembre 2019)pronto per il Gp di Singapore: le parole del giovane monegasco della Ferrari alla vigilia del nuovo appuntamento stagionale Tutto pronto a Singapore per un nuovo weekend di gara di1: i piloti si sono goduti una settimana di relax dopo le gare di Spa e Monza e adesso non vedono l’ora di battagliare in pista. Reduce da due vittorie consecutive,arriva a Singapore con sensazioni positive, ma con i piedi per terra. Lapresse “Trattandosi di due gare consecutive non c’era stato modo di fare festa in Belgio, mentre dopo il GP d’Italia ho potuto celebrare a Milano e a Monaco, ma soprattutto a Maranello, dove c’è stata la possibilità di abbracciare l’intero team, non solo le persone che vengono ai Gran Premi. Si tratta di oltre mille ragazzi con i quali è stato bello fare un brindisi“, ha raccontato il ...

SkySportF1 : ?? “Posso parlare in italiano ?” ?? @Charles_Leclerc manda i fan in delirio ???? #ItalianGP ? - GiuseppeEvangeo : RT @Gazzetta_it: #Leclerc: “Singapore sarà più dura. Ma la #Ferrari ha alcune carte da giocarsi” #SingaporeGP - insilencexx : io comunque non conoscevo Charles Leclerc prima di qualche mese fa non seguo la Formula 1 so solo che ha 21 anni ed… -