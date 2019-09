Formula 1 GP di Singapore in diretta su Sky Sport e in differita su Tv8 domenica 22

Formula 1 : nel weekend dal 20 al 22 settembre il Gran Premio di Singapore - in tv su Sky : Tornano in questo fine settimana i protagonisti del campionato mondiale di Formula 1 2019. Da venerdì 20 a domenica 22 settembre il circuito cittadino di Marina Bay ospiterà infatti il Gran Premio di Singapore, quindicesima gara stagionale. Ferrari a due facce: Leclerc scatenato, Vettel in crisi Le ultime due gare, disputate a Spa e Monza, hanno consacrato definitivamente il talento di Charles Leclerc. Il giovane talento in forza alla Ferrari ha ...

Formula 1 - la FIA interviene per favorire i sorpassi a Singapore : inserita una terza zona DRS : La Federazione Internazionale ha deciso di introdurre una terza dona DRS sul circuito di Marina Bay per favorire i sorpassi e rendere il Gran Premio più entusiasmante Il Gran Premio di Singapore si avvicina, domani comincerà infatti il lungo week-end con il media day che, come di consueto, precede le prime sessioni di prove libere in programma venerdì. LaPresse/Photo4 In attesa di cominciare a girare sul circuito di Marina Bay, la FIA ha ...

Formula 1 - Toto Wolff non vuole sentir parlare di Mercedes favorita : “Singapore non è una corsa di casa per noi” : Il team principal della Mercedes è convinto che ci sarà da sudare a Singapore, pista che non considera di casa per la propria scuderia A Brackley sapevano che il ritorno dalla sosta estiva non sarebbe stato semplice, ma comunque la Mercedes è riuscita a limitare i danni sia a Spa che a Monza, aumentando il proprio divario su Ferrari e Red Bull. Photo4/LaPresse La pista di Singapore sembra adesso sposare al meglio le caratteristiche della ...

Formula 1 - la Ferrari non smette di svilupparsi : Binotto svela altre novità in vista del Gp di Singapore : Il team principal ha già cancellato le due vittorie di Leclerc, concentrandosi sull’appuntamento di Marina Bay per il quale sono previste ulteriori novità Due vittorie, quattro podi e altrettante pole position: questi sono i risultati ottenuti dalla Ferrari nel Gran Premio di Singapore. Il prossimo week-end si correrà proprio sul circuito di Marina Bay, più vicino alle caratteristiche della Mercedes piuttosto che a quelle del ...

Formula 1 - Vettel non si sbilancia : “Singapore pista che amo - ma qui è impossibile fare pronostici” : Il tedesco vuole cancellare l’opaca prestazione di Monza, per questo il Gp di Singapore assume un significato speciale Non è certamente un periodo facile per Sebastian Vettel, il tredicesimo posto ottenuto a Monza non aiuta il morale del tedesco, superato in classifica piloti anche dal compagno di squadra Leclerc. Lapresse A Singapore è attesa la sua risposta, quella di un quattro volte campione del mondo pronto a rimettersi in ...

Formula 1 - Leclerc preoccupato in vista del Gp di Singapore : “vi dico cosa potrebbe complicarci la vita” : Il monegasco ha fatto il punto in vista del prossimo Gran Premio di Singapore, circuito complicato che favorisce la Mercedes Le due vittorie in Belgio e Italia sono ormai alle spalle, Charles Leclerc è pronto ad affrontare una nuova sfida sul circuito di Singapore, che domenica ospiterà il quindicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. photo4/Lapresse Una pista complicata per le Ferrari, dove la favorita d’obbligo sarà senza ...

Formula 1 – Leclerc pronto alla battaglia : “Singapore sulla carta è difficile per noi - ma…” : Charles Leclerc non ha intenzione di lasciare nulla al caso: il giovane monegasco della Ferrari pronto a far bene anche a Singapore L’attesa è finalmente terminata: dopo la pausa e a seguito di due gare consecutive, vinte entrambe da Charles Leclerc, prima a Spa e poi a Monza, i piloti della Formula 1 tornano protagonisti e lo faranno in pista a Singapore, in un weekend di motori da fuoco, dividendo il fine settimana con la ...

Formula 1 - il Gran Premio di Singapore si profila all’orizzonte : ORARI e DIRETTE TV di conferenza - qualifiche e gara : Archiviata la doppietta Spa-Monza, il circus adesso vola in Asia per vivere le emozioni del Gran Premio di Singapore Una settimana di pausa e poi via di nuovo in pista, per il Gran Premio di Singapore in programma nel prossimo week-end. Dopo la doppietta ottenuta a Spa e Monza con Leclerc, la Ferrari va a caccia di un clamoroso tris che cambierebbe il volto di una intera stagione, nonostante entrambi i titoli mondiali siano saldamente in ...