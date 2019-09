Filmato  l’impatto di un  piccolo asteroide con il pianeta Giove

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 19 settembre 2019)di uncon il– Una fortuna capitata il 7 agosto scorso all’astrofotografo Ethan Chappel che aveva posizionato nel suo giardino un piccolo telescopio per osservare le stelle cadenti. Riguardando il video si è accorto che quel bagliore improvviso, durato appena un secondo e mezzo, non poteva essere una stella cadente. Nel corso del mese successivo all’avvistamento, Ramanakumar Sankar e Csaba Palotai del Florida Institute of Technology (Usa) hanno effettuato un’analisi approfondita dell’energia rilasciata dal lampo luminoso, stimando che il corpo avrebbe potuto essere un oggetto di circa 12-16 metri di diametro, con una massa di circa 450 tonnellate, che si è disintegrato nell’atmosfera a un’altitudine di circa 80 chilometri sopra lo strato di nuvole che ricopre. Secondo quanto è emerso al congresso mondiale di ...

