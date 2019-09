Fiera dei Sapori | Frascati regina dell’enogastronomia d’autunno

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 19 settembre 2019) Roma – Nell’aria si sente già il profumo dei vini e dei prodotti locali. Aè tutto pronto per la quarta edizione delladei, l’evento organizzato da CastelliExperience in collaborazione con il Comune die Magnolia Eventi, che porta per le strade del centro storico cittadino le eccellenze enogastronomiche locali, e una selezione delle più interessanti provenienti dal resto di Italia. L’evento sarà articolato in tre mega settori, sulla base delle attività proposte. AREA DEGUSTAZIONI Saranno ben 8 le aree tematiche proposte, che faranno venire l’acquolina in bocca a tutti i presenti e sapranno soddisfare anche i palati più esigenti. Primi piatti, secondi piatti, fritti, norcini, dolci, vino, birra e vegetariano/vegano. Gli chef proporranno sia piatti legati alla tradizione, sia ricette innovative, per chi ha voglia di provare qualcosa di nuovo. MERCATO ...

