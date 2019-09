Fettina di limone al bar 50 centesimi Bufera a Parigi Pagheremo anche il

Fonte : ilsussidiario

(Di giovedì 19 settembre 2019)dial bar costa 50. "ghiaccio?", i commenti sarcastici sui social. La pratica non è illegale se...

Agenzia_Ansa : Nei bar di #Parigi 50 cent per una fettina limone. La rete insorge contro alcuni bistrot, ma la pratica non è illeg… - Corriere : Parigi, 50 cent per la fettina di limone: scoppia la polemica - infoitcultura : Parigi, 50 centesimi per la fettina di limone: scoppia la polemica -