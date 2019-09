Ferrari SF90 Stradale - Una serie di video racconta la nascita dell' ibrida

La Ferrari a caccia del bis - Binotto rivoluziona la SF90 : tutte le novità per conquistare Monza : Il team di Maranello ha intenzione di portare a Monza una monoposto rivista rispetto a quella che ha vinto in Belgio, con nuove ali e un motore potenziato Una volta assaporato il dolce gusto della vittoria, la Ferrari non vuole più levarselo dal palato. Per questo motivo, il team di Maranello ha intenzione di rivoluzionare la SF90 in vista del Gran Premio di Monza, dove Binotto e i suoi collaboratori sognano il bis dopo il successo di ...

F1 - GP Italia 2019 : Monza il circuito perfetto per la Ferrari? Lunghi rettilinei e frenate per esaltare la SF90 : Dopo aver ritrovato il sorriso pochi giorni fa grazie al primo successo della stagione a Spa Francorchamps la Ferrari si lancia a piedi pari verso il fine settimana più importante di questo terribile 2018. Un anno cominciato con aspettative altissime fin dalla presentazione della vettura, cresciute in maniera esponenziale dopo i primi test e poi improvvisamente stroncate sin dall’esordio in quel di Melbourne. Se il Belgio ha rappresentato ...

F1 - GP Italia 2019 : Ferrari a caccia del bis a Monza! Altra pista favorevole che può esaltare il super motore della SF90 : Il GP del Belgio 2019 di F1 si è chiuso con la prima tanto agognata vittoria stagionale della Ferrari che è riuscita grazie a Charles Leclerc a interrompere un digiuno che durava ormai da quasi un anno, dall’ottobre scorso quando il predecessore del monegasco Kimi Raikkonen si era imposto ad Austin nel GP degli Usa. A completare il podio sono state le due Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, che hanno approfittato ...

F1 - Mondiale 2019 : la peggior Ferrari da 5 anni. SF90 nata con lacune strutturali irrisolte. Un grande motore non può bastare : Il Mondiale 2019 di Formula Uno aveva preso il via con una Ferrari pronta a proseguire nella scia delle due ultime stagioni e, quindi, ad essere protagonista contro la temibile Mercedes. Negli ultimi due campionati la monoposto di Maranello si era sempre dimostrata competitiva e pronta a vincere in ogni circuito ma, per un motivo o per un altro, aveva sempre fallito l’obiettivo. La speranza di tutti era che la SF90 fosse la perfetta ...