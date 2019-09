Fare il pisolino può ridurre il rischio di infarto

Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 19 settembre 2019)unanche solo una o due volte alla settimana puòildio di ictus. Non importa la durata del riposino pomeridiano, l'importante è farlo. E' questo il risultato di una ricerca osservazionale che è stata condotta dall'ospedale universitario di Losanna e che è stata pubblicata sulla rivista Heart. Per arrivare a queste conclusioni i ricercatori hanno analizzato 3.462 residenti selezionati a caso nella stessa città svizzera. I partecipanti avevano un'età compresa tra i 35 e i 75 anni.Unoccasionale (da una a due volte alla settimana) è stato associato a un dimezzamento deldi, ictus o insufficienza cardiaca (48%) rispetto a quelli che non facevano alcun riposino. Questo dato è stato confermato anche dopo aver tenuto conto di fattori potenzialmente influenti, come l'età e la durata del sonno notturno e di altri rischi di ...

