Famiglia rom presa di mira a Tor Bella Monaca | urla e insulti portano a rinuncia casa

Libia - morto Fitouri al-Dabbashi. Sua Famiglia sostenuta da Italia per bloccare i migranti : senza di loro - Roma più debole nel Paese : L’11 settembre è morto ad Ain Zara, a sud di Tripoli, Fitouri al-Dabbashi, uno dei membri della famiglia che fino al novembre del 2017, con il sostegno dell’Italia allora a guida Pd, con Marco Minniti ministro dell’Interno, ha governato Sabrata in cambio di un sostanziale blocco delle partenze dei migranti. Questa città, 70 chilometri a ovest di Tripoli, è sempre stata uno degli snodi principali del traffico di esseri umani ...

Cafu piange la scomparsa del figlio - il cordoglio di Milan e Roma : “siamo vicini alla Famiglia di Marcos” : Le due società hanno inviato a Cafu i propri messaggi di cordoglio per la perdita del figlio Danilo, scomparso per colpa di un infarto Sono momenti tragici per la famiglia di Marcos Cafu, l’ex giocatore di Milan e Roma ha infatti perso il figlio Danilo, scomparso all’età di 30 anni per via di un infarto che lo ha stroncato nel giardino di casa dopo una partita di calcio. Una notizia tremenda che ha sconvolto anche il Milan, che ...

Quanto amore per Sinisa! La Famiglia di Mihajlovic organizza una festa a sorpresa al suo rientro a Roma [VIDEO] : Arianna Mihajlovic e la dolcissima sorpresa per il suo Sinisa al rientro a Roma dopo la sfida al Dall’Ara tra Bologna e Spal Accoglienza dolcissima per Sinisa Mihajlovic al suo ritorno a casa, a Roma, dopo la partita di ieri al Dall’Ara, che ha visto il Bologna aggiudicarsi il derby contro la Spal per 1-0. L’allenatore serbo, dimesso pochi giorni fa dall’ospedale dopo aver completato il primo ciclo di cure per ...

Roma - Dzeko parla dopo il rinnovo : “Sto bene qui - ma soprattutto la mia Famiglia si sente a casa” : dopo il rinnovo di contratto e il prolungamento del matrimonio con la Roma, Edin Dzeko si è concesso ai canali ufficiali del club, parlando del suo futuro e della stagione in giallorosso che sta per iniziare. “L’ho sempre detto di star bene qui – ha detto il centravanti bosniaco al magazine di RomaTV – la mia famiglia si sente bene, specialmente mia moglie Amra e poi i miei figli, che sono nati a Roma. Ultimamente, ...

Famiglia di turisti in vacanza a Roma derubata di 9mila euro : Andrea Pegoraro I due malviventi li hanno truffati con la tecnica della ruota bucata. Uno dei due, algerino di 32 anni, è stato fermato Una vacanza a Roma che si è trasformata in un incubo per una Famiglia di turisti. Il loro zaino conteneva un orologio di pregio, carte di credito e circa 9mila euro in contanti che sono stati rubati da due uomini, uno dei quali è stato fermato dalla polizia. Si tratta di un ragazzo di 32 anni ...

Sportmediaset : alla Famiglia Icardi piace Roma (e anche l’offerta economica) : Mauro Icardi dà un ultimatum alla Juventus. Ai bianconeri ha fatto sapere che aspetterà fino all’inizio della prossima settimana, poi sceglierà il trasferimento nella Capitale. E’ quanto riporta Sportmediaset. L’argentino sarebbe stufo dell’aria che si respira nell’Inter e deciso ad andarsene. Inizialmente aveva fissato come deadline il 10 agosto, ma l’offerta della Juve non è arrivata. Troppo complesso ...

Diabolik - Tar conferma veto Questura Roma : “Funerali privati”. La Famiglia : “Li disertiamo”. Ultras da tutta Europa - timori per il derby : Il provvedimento della Questura di Roma resta in vigore. La famiglia mostra il suo disappunto e annuncia che non sarà presente al funerale, chiedendo “a tutti quelli che volevano bene a Fabrizio” di non partecipare”. Il Tar del Lazio ha respinto la richiesta della famiglia di Fabrizio Piscitelli, di ottenere i funerali del proprio congiunto non in forma privata, dopo il divieto della Questura per motivi di ordine pubblico. ...

Delitto Piscitelli a Roma - Tar respinge ricorso della Famiglia contro divieto funerali pubblici. La moglie : "Non ci andremo" : Appello della donna: "Nessuno si presenti martedì all'alba al cimitero Flaminio" per l'ultimo saluto a 'Diabolik'. La decisione della questura per motivi di "ordine pubblico". L'ex capo degli ultras della Lazio freddato con un colpo alla testa lo scorso 7 agosto

Diabolik - il Tar dà torto alla Famiglia : funerali privati. Gli ultrà si organizzano : «Tutti a Roma» : Il Tar ha respinto il ricorso della famiglia di Fabrizio Piscitelli contro l'ordinanza del Questore di Roma che ha disposto il divieto dei funerali pubblici dell'ultrà laziale ucciso a...

Omicidio Diabolik - il questore di Roma ordina funerali privati : “Motivi di sicurezza”. La protesta della Famiglia : “Ricorso al Tar” : Il funerale di Fabrizio Piscitelli dovrà essere celebrato in forma strettamente privata. Lo ha deciso il questore di Roma per ragioni di sicurezza: Diabolik, il leader della Curva Nord della Lazio assassinato mercoledì pomeriggio in via Lemonia, era un “esponente di rilievo” della tifoseria e “fondatore” del gruppo degli Irriducibili. Quindi, per il questore Carmine Esposito, “il rito funebre celebrato in forma ...

Carabiniere ucciso a Roma - Luigi Di Maio : “Fondi a Famiglia da taglio stipendi parlamentari” : Il vicepresidente del Consiglio e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio commenta la morte del vice-brigadiere Mario Cerciello Rega a Roma: "Chiederò di destinare parte del ricavato dal taglio dei nostri stipendi da parlamentari al fondo di assistenza predisposto dall’Arma, per sostenere i familiari non solo di Mario ma anche degli altri caduti, in passato, per difendere il Paese".