F1 | GP Singapore 2019 | prove libere venerdì 20 settembre Programma | orari e tv

Daniel Ricciardo F1 - GP Singapore 2019 : “Mi tolgo il cappello davanti ai ragazzi che lavorano al motore Renault - Sebastian risorgerà presto” : Daniel Ricciardo si aspettava di certo un 2019 diverso quando l’anno scorso ha deciso di lasciare lo scomodo sedile da secondo pilota in Red Bull per cercare fortuna con la Renault. Sono solo 34 i punti portati a casa dal trentenne australiano in queste prime quattordici corse, il suo contratto scade a fine 2020 e, dopo il piccolo sfogo al termine del GP d’Austria pare tornata un po’ di serenità in casa Renault con il grande ...

Sebastian Vettel F1 - GP Singapore 2019 : “Non è il momento peggiore della mia carriera - speriamo che le novità funzionino” : Dopo la brutta prova a Monza (Italia) è il momento per il tedesco della Ferrari Sebastian Vettel di voltare pagina. In questo weekend andrà in scena il GP di Singapore, prossimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul circuito cittadino di Marina Bay il teutonico si è imposto in quattro circostanze e si augura certamente di fare meglio di quanto accaduto nel fine settimana italiano. “Nel weekend la gara è il momento clou, e un momento può ...

Lando Norris F1 - GP Singapore 2019 : “Dispiace per il quinto posto mancato a Spa. Sono favorevole alla lotta in pista” : Siamo alla vigilia del weekend del GP di Singapore, quindicesimo round del Mondiale 2019 di F1. Dopo i tracciati super veloci di Spa (Belgio) e di Monza (Italia), il Circus torna su una pista ad alto carico aerodinamico. Un circuito cittadino particolare, con qualifiche e gara che si terranno in notturna a Singapore, sotto le luci dei riflettori nel vero senso del termine. Non ci Sono dubbi che lo scenario sarà altamente spettacolare. Tra gli ...

Robert Kubica F1 - GP Singapore 2019 : “Il prossimo anno non gareggerò con Williams. Il mio futuro? Devo decidere” : Robert Kubica ha annunciato il proprio addio alla Williams durante la conferenza stampa che ha aperto il lungo weekend riservato al GP di Singapore, tappa del Mondiale F1 che si corre sul circuito di Marina Bay. Il pilota polacco è tornato nel Circus nel 2019 dopo nove anni di assenza ma lo scarso rendimento della monoposto gli ha impedito di essere protagonista e lo ha sempre costretto a navigare nelle ultime posizioni con tanta difficoltà ...

Lewis Hamilton F1 - GP Singapore 2019 : “Ci attende una gara complicata - attenzione al surriscaldamento…” : Lewis Hamilton è apparso decisamente concentrato e smanioso di rimettere la vettura in pista, dopo i due mancati successi tra Belgio e Italia, nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio di Singapore 2019 di Formula Uno. L’inglese, che si è presentato in sala stampa con un look davvero particolare, ovvero con dreadlocks e codino, sa di avere una ottima chance a Marina Bay, con la sua W10 ...

F1 - GP Singapore 2019 : aggiunta una terza zona DRS - la FIA vuole favorire i sorpassi a Marina Bay : Novità per il GP di Singapore, tappa del Mondiale F1 che si disputerà nel weekend a Marina Bay. La FIA ha infatti deciso di aggiungere una terza zona DRS sul circuito asiatico in modo da favorire i sorpassi che sono spesso molto complicati sul tracciato cittadino dove si corre in serata con l’utilizzo della luce artificiale. La nuova zona è stata aggiunta tra curva 13 e curva 14: il detection point è stato posizionato a 102 metri ...

Dopo le emozioni di Monza, la F1 torna in pista con il GP di Singapore in diretta esclusiva su Sky Sport F1 (canale 207) da giovedì 19 a domenica 22 settembre. Si comincia giovedì alle 14.30, con le prime parole dei piloti in conferenza stampa – presenti Romain Grosjean (Haas), Lando Norris (McLaren), Lewis Hamilton

F1 - GP Singapore 2019 : il Team Haas conferma Kevin Magnussen e Romain Grosjean : Nel segno dell’esperienza e della continuità. Alla vigilia del GP di Singapore, il Team Haas ha confermato Romain Grosjean e Kevin Magnussen anche per la prossima stagione. Se il danese era già sicuro di un sedile, il francese ha vinto il duello a distanza con Nico Hulkenberg, che ora rischia di non prendere parte al Mondiale di F1 nel 2020. In Renault, infatti, ci sarà Esteban Ocon e dunque ormai per Hulkenberg le possibilità di avere una ...

F1 - GP Singapore 2019 : numeri - statistiche e curiosità. Vettel e Hamilton si dividono i record : Seppur di creazione recente il tracciato di Marina Bay, sede dell’imminente GP di Singapore 2019 di Formula 1, è entrato di diritto nella storia della categoria quando nel 2008 vi si è disputata la prima corsa ufficiale in notturna. Non è però bastata l’illuminazione artificiale per rendere ancora più indelebile quella storica prima edizione in quanto l’evento è stato immortalato nella memoria di tutti per il celebre crashgate ...

F1 in tv - orari GP Singapore 2019 : calendario prove libere - qualifiche e gara. Streaming su Sky e TV8 : Il fine settimana del Gran Premio di Singapore 2019 di Formula Uno è pronto a scattare. Dalla giornata di domani, infatti, si inizierà con le prime due sessioni di prove libere della gara di Marina Bay nella città-stato asiatica. Dopo la doppietta Spa-Monza di Charles Leclerc e della Ferrari, si attende una risposta importante di Mercedes e Red Bull che, almeno sulla carta, potrebbero sfruttare il loro maggiore carico aerodinamico sul circuito ...

F1 - le 5 risposte che dovrà darci il GP di Singapore 2019 : Dai santuari della velocità come Spa e Monza, il Mondiale di Formula Uno 2019 si sposta sul circuito cittadino di Marina Bay. Il Gran Premio di Singapore ci regalerà il consueto spettacolo e lo charme di una pista unica nel suo genere, con lo scenario della notturna che renderà il tutto ancor più affascinante. Non mancheranno, inoltre, gli spunti di interesse. Andiamo a scoprire i più corposi ed interessanti. 1 La Mercedes farà il vuoto a Marina ...

F1 - GP Singapore 2019 : l’esplosione di Charles Leclerc allontana le voci di Hamilton in Ferrari : Il quindicesimo round del Mondiale 2019 di F1 è ormai alle porte e la Ferrari, reduce dal doppio successo consecutivo di Spa (Belgio) e di Monza firmato dal monegasco Charles Leclerc, si trova a dover affrontare il weekend di Singapore. Sul tracciato cittadino di Marina Bay le Rosse dovrebbero far più fatica per via di una pista in cui sarà necessario avere tanto carico aerodinamico e in cui la velocità di percorrenza in curva sarà determinante. ...

F1 - GP Singapore 2019 : Sebastian Vettel - serve una reazione. Ma intanto la Mercedes lo corteggia per il 2021… : Il 15° round stagionale del Mondiale di Formula 1 è sempre più vicino con tutti i team del circus che si sono trasferiti negli ultimi giorni a Marina Bay per la dodicesima edizione del Gran Premio di Singapore, in programma da venerdì 20 a domenica 22 settembre. Non è stato certamente un periodo di avvicinamento semplice dal punto di vista psicologico per Sebastian Vettel, reduce dalla batosta di Monza in cui si è reso protagonista di un duplice ...

Salutata l'Europa con la gara di Monza, la F1 si sposta in Asia per il 15° round del Mondiale 2019, a Singapore, dal 20 al 22 settembre al Marina Bay Street Circuit. Teatro nel settembre 2008 del primo GP di Formula 1 in notturna nonché dell'800° GP della storia, il circuito è ricavato sulle strade