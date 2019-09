F1 | GP Singapore 2019 | numeri | statistiche e curiosità Vettel e Hamilton si dividono i

F1 in tv - orari GP Singapore 2019 : calendario prove libere - qualifiche e gara. Streaming su Sky e TV8 : Il fine settimana del Gran Premio di Singapore 2019 di Formula Uno è pronto a scattare. Dalla giornata di domani, infatti, si inizierà con le prime due sessioni di prove libere della gara di Marina Bay nella città-stato asiatica. Dopo la doppietta Spa-Monza di Charles Leclerc e della Ferrari, si attende una risposta importante di Mercedes e Red Bull che, almeno sulla carta, potrebbero sfruttare il loro maggiore carico aerodinamico sul circuito ...

F1 - le 5 risposte che dovrà darci il GP di Singapore 2019 : Dai santuari della velocità come Spa e Monza, il Mondiale di Formula Uno 2019 si sposta sul circuito cittadino di Marina Bay. Il Gran Premio di Singapore ci regalerà il consueto spettacolo e lo charme di una pista unica nel suo genere, con lo scenario della notturna che renderà il tutto ancor più affascinante. Non mancheranno, inoltre, gli spunti di interesse. Andiamo a scoprire i più corposi ed interessanti. 1 La Mercedes farà il vuoto a Marina ...

F1 - GP Singapore 2019 : l’esplosione di Charles Leclerc allontana le voci di Hamilton in Ferrari : Il quindicesimo round del Mondiale 2019 di F1 è ormai alle porte e la Ferrari, reduce dal doppio successo consecutivo di Spa (Belgio) e di Monza firmato dal monegasco Charles Leclerc, si trova a dover affrontare il weekend di Singapore. Sul tracciato cittadino di Marina Bay le Rosse dovrebbero far più fatica per via di una pista in cui sarà necessario avere tanto carico aerodinamico e in cui la velocità di percorrenza in curva sarà determinante. ...

F1 - GP Singapore 2019 : Sebastian Vettel - serve una reazione. Ma intanto la Mercedes lo corteggia per il 2021… : Il 15° round stagionale del Mondiale di Formula 1 è sempre più vicino con tutti i team del circus che si sono trasferiti negli ultimi giorni a Marina Bay per la dodicesima edizione del Gran Premio di Singapore, in programma da venerdì 20 a domenica 22 settembre. Non è stato certamente un periodo di avvicinamento semplice dal punto di vista psicologico per Sebastian Vettel, reduce dalla batosta di Monza in cui si è reso protagonista di un duplice ...

Salutata l'Europa con la gara di Monza, la F1 si sposta in Asia per il 15° round del Mondiale 2019, a Singapore, dal 20 al 22 settembre al Marina Bay Street Circuit. Teatro nel settembre 2008 del primo GP di Formula 1 in notturna nonché dell'800° GP della storia, il circuito è ricavato sulle strade

Sebastian Vettel F1 - GP Singapore 2019 : “Amo questa pista - ci giocheremo le nostre carte” : Parlare di momento complicato, nel caso del tedesco della Ferrari Sebastian Vettel, è quasi un eufemismo. Il quattro volte iridato di F1, probabilmente, deve fare i conti con il periodo più complicato della sua carriera: i tanti errori e l’ascesa del compagno di squadra Charles Leclerc rappresentano le grandi criticità per il teutonico. A Monza, purtroppo per lui, un weekend da dimenticare, con quel testacoda alla variante Ascari, frutto ...

F1 in tv - GP Singapore 2019 : programmazione e orari Sky e TV8. Il palinesto completo : Dopo le emozioni di Monza è il momento di Singapore. Sul tracciato cittadino di Marina Bay il Circus della F1 si esibirà per la quindicesima prova iridata di questo campionato 2019. La Ferrari è reduce dal doppio successo firmato dal monegasco Charles Leclerc nel Tempio della velocità e a Spa (Belgio). Le caratteristiche delle due ultime piste affrontate hanno senza dubbio dato una mano alla Rossa, particolarmente performante su circuiti dove la ...

La Formula 1 saluta l'Europa e arriva a Singapore per l'unica gara in notturna dell'anno. Per il circuito cittadino che conta il maggior numero di curve in tutta la stagione (23), Pirelli ha nominato White hard C3, Yellow medium C4 e Red soft C5, le tre mescole più morbide della gamma. Il tracciato di Marina

F1 - GP Singapore 2019 : Charles Leclerc - da rookie a stella lucente. Con la macchina giusta è da Mondiale nel 2020 : Quando un anno fa la Ferrari ufficializzava l’approdo di Charles Leclerc al posto di Kimi Raikkonen molti tifosi e addetti ai lavori avevano storto il naso, accusando la scuderia di Maranello di lascia un “usato sicuro” per un salto nel buio con un 21enne che non aveva che disputato un campionato di Formula Uno. Anche le prime uscite avevano rafforzato questa idea, anche se in Bahrein il monegasco era arrivato ad un passo dalla ...

F1 - GP Singapore 2019 : un nuovo pacchetto di aggiornamenti per la Ferrari. Obiettivo : migliorare trazione e carico aerodinamico : Spa e Monza hanno rappresentato una bella, bellissima parentesi per la Ferrari in questa oscura stagione 2019 di F1. Le due vittorie di Charles Leclerc hanno ridato fiato, energia e sorriso agli uomini di Maranello, salvando in parte un’annata che rischiava di scivolare via davvero nel peggiore dei modi possibili. Non solo una Mercedes letteralmente dominante ma anche la crescita esponenziale, gara dopo gara, della Red Bull, che ha messo ...

F1 - GP Singapore 2019 : Ferrari reduce da due vittorie su due piste di motore. Ora la prova del nove sul circuito cittadino di Marina Bay : Per la Ferrari l’obiettivo minimo della stagione, alla luce della conclamata superiorità tecnica della Mercedes, è stato centrato con la strepitosa doppia vittoria di Charles Leclerc a Spa e Monza. Scongiurato il rischio di una nuova stagione senza vittorie di tappa (le ultime nel 2016 e 2014), la scuderia di Maranello si appresta ad affrontare l’ultimo spezzone del campionato senza troppa pressione consapevole di essere ormai ...

F1 - GP Singapore 2019 : situazione critica per l’inquinamento. Scarsa visibilità e qualità dell’aria : E’ decisamente critica la situazione in vista del prossimo appuntamento del Mondiale 2019 di F1, previsto a Singapore. L’alto tasso di inquinamento, per via degli incendi boschivi in Indonesia, ha provocato un abbassamento drastico della visibilità e una forte criticità relativamente alla qualità dell’aria. Non è un caso che le autorità abbiano avvisato i gestori del Circus in merito alle condizioni ambientali. La presenza di ...

F1 - GP Singapore 2019 : Sebastian Vettel relegato al ruolo di secondo pilota. E non ha dimenticato lo sgarbo di Leclerc a Monza… : Leclerc come Schumacher, Senna e Prost. Dopo il GP d’Italia la “Charles-Mania” è esplosa. Il trionfo del monegasco nell’ultimo round iridato in F1 ha posto il 21enne del Principato in una posizione di primo piano nel Circus e in Ferrari. La doppietta Spa-Monza, infatti, ha fatto schizzare verso l’alto le quotazioni del giovane racing driver del Cavallino Rampante negli equilibri della scuderia di Maranello. La prova ...

F1 - GP Singapore 2019 : Ferrari - parte la campagna 2020. Ultime sette gare per sperimentare e puntare al prossimo Mondiale : Solamente sette settimane fa la Ferrari stava festeggiando la vittoria di Charles Leclerc al GP d’Italia che ha messo la ciliegina sulla torta ad una ripresa dalle vacanze per certi versi perfetta da parte del monegasco. La Scuderia di Maranello è infatti riuscita a sfruttare al meglio la finestra del doppio weekend favorevole, con i tracciati di Spa Francorchamps e Monza che hanno offerto la possibilità di girare in condizioni di basso ...