Ex Miss Campania precipitata dal balcone | la famiglia a Chi l' ha visto | Il marito

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 19 settembre 2019) “Mia figlia non può essersi suicidata. Era piena di vita. Ilera violento con lei”. A raccontarlo ai microfoni di “Chi l’ha” è la mamma di Annamaria Sorrentino, l’exaffetta da sordità morta dopo esseredalil 16 agosto scorso, mentre era in vacanza colin Calabria. Proprio sul coniuge, fin da subito, gli inquirenti hanno fatto ricadere i primi sospetti.La 29enne era originaria di Melito di Napoli, ma da sette anni si era trasferita a Nola (Napoli) con il. Una ragazza piena di vita e di ambizioni, che mai avrebbe potuto tentare un gesto estremo: a sostenerlo è ladi Annamaria durante l’ultima puntata di “Chi l’ha”, mentre viene mandata in onda l’intervista al.Quando la tragedia è avvenuta, la coppia stava ...

