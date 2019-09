Eva Henger contro la figlia Mercedesz ' Non la riconosco più' e Lucas Peracchi ' Mi

Moana Pozzi è viva?/ 25 anni dopo la scomparsa - Signoretti : 'Eva Henger sa la verità' : A 25 anni dalla prematura morte, si riaccendono i dubbi sulla scomparsa di Moana Pozzi: Riccardo Signoretti sgancia la bomba su Instagram.

Eva Henger - piccante regina al Festival del Peperoncino - : Durerà fino al 15 settembre la 27ma edizione del Festival del Peperoncino di Diamante, in provincia di Cosenza. Degustazioni, assaggi e tanto "piccante" divertimento nel cuore della Riviera dei Cedri, uno dei luoghi più belli della Calabria. (Lapresse) Redazione ?

Mercedesz Henger scrive contro Lucas : 'AvEva bevuto e ha sclerato - che figura di m...' : La storia d'amore tra Lucas Peracchi e Mercedesz Henger sarebbe giunta nuovamente ai ferri corti. Ieri pomeriggio l'ex tronista di Uomini e donne si è lasciato andare sui social a delle accuse pesanti nei confronti della sua fidanzata, parlando addirittura di tradimento con il modello e attore Andrea Montovoli. Accuse che sono state respinte al mittente da parte della diretta interessata, la quale poi si è lasciata andare a un durissimo sfogo ...

Mercedesz Henger si difende da Lucas Peracchi : “AvEva bevuto” : Lucas Peracchi, Mercedesz Henger si difende dalle accuse di tradimento: “Non ci sto!” Lucas Peracchi ha lanciato una vera e propria bomba affermando che Mercedesz Henger lo ha tradito con il suo ex fidanzato Andrea Montovoli, per poi cancellare il tutto dal suo profilo social. La figlia di Eva Henger non ci sta e nelle sue stories è arrivata una durissima replica al suo compagno. Anche se di solito non rispondo a queste cag**e che ...

Lucas Peracchi : “Mercedesz Henger mi ha lasciato da un mese”. Ma si dicEvano ‘ti amo’ 4 giorni fa : Dopo mesi di crisi e un gioco infinito di tira e molla, sembra essere di nuovo finita tra il tronista di Uomini e Donne e la naufraga dell'Isola dei Famosi. Ma qualcosa non torna: lui sostiene di essere stato lasciato da un mese, eppure solo pochi giorni fa i due si scambiavano teneri messaggi d'amore su Instagram.Continua a leggere

Vacanze di sogno per Eva Henger in Egitto : Per festeggiare 15 anni d’amore Eva Henger insieme al marito Massimo Caroletti si sono concessi una bella vacanza in Egitto. Sulle spiagge di Sharm el-Sheikh le temperature sono già altissime, e la Henger contribuisce a farle diventare ancora più roventi. In posa con il mostrando le sue curve da urlo, Eva gioca con la seduzione e scatena le fantasie dei fan. Sulle pagine del settimanale “Chi” confessa: “L’Egitto è un luogo magico, siamo stati ...

Eva Henger : "Non rifarei l'Isola. Con Monte ho agito di impulso" : Eva Henger, che ha appena festeggiato 15 anni d'amore con il marito Massimiliano Caroletti con una splendida vacanza a Sharm el-Sheikh (con loro, la figlia Jennifer), al settimanale 'Chi', in edicola questa settimana, ha raccontato le proprie riflessioni sul Prati-gate a settimane di distanze dallo scandalo: Penso che Pamela Prati, a un certo punto, sapesse perfettamente che non era vero niente, e quando vai in tv a raccontare una vita ...