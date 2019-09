Europa League - Highlights Cluj-Lazio 2-1 e Roma-Basaksehir 4-0 : biancocelesti al tappeto - super Zaniolo : Highlights CLUJ LAZIO- Finisce 2-1 in favore del Cluj il primo match di Europa League della Lazio. Brutta battuta d’arresto per gli uomini di Inzaghi. Non basta il gol in apertura di Bastos, poi spazio alla rimonta dei padroni di casa. La Roma trionfante, 4-0 secco, grazie ad un autogol sugli sviluppi di un innocuo […] L'articolo Europa League, Highlights Cluj-Lazio 2-1 e Roma-Basaksehir 4-0: biancocelesti al tappeto, super Zaniolo ...

Europa League - Cluj-Lazio probabili formazioni : Caicedo-Correa in attacco : CLUJ LAZIO probabili formazioni- Dopo il passo falso contro la SPAL nell’ultima sfida di campionato, la Lazio è pronta a recitare una parte da protagonista in Europa League. Simone Inzaghi ha voglia di confermarsi anche a livello europeo, e proverà a spingere i biancocelesti verso traguardi prestigiosi. Il tecnico capitolino si affiderà al solito 3-5-2. […] L'articolo Europa League, Cluj-Lazio probabili formazioni: Caicedo-Correa in ...

Europa League - Roma-Basaksehir probabili formazioni : Zaniolo dal 1' - fuori Kluivert : ROMA BASAKSEHIR probabili formazioni- La Roma si prepara all’esordio stagionale in Europa League. Giallorossi nettamente favoriti, ma attenzioni alle sorprese inaspettate. Detto questo, Fonseca si affiderà al solito 4-2-3-1. Fazio-Mancini coppia centrale, con Smalling ancora in panchina. A centrocampo spazio per Veretout, e la novità Diawara al posto di Cristante. Zaniolo sarà preferito a Kluivert […] L'articolo Europa League, ...

Buona la prima per la Roma in Europa League - 4-0 al Basaksehir : Inizia bene l'avventura della Roma in Europa League. La formazione giallorossa conquista i tre punti all'esordio e batte il Basaksehir 4-0

Calcio - super Zaniolo e la Roma non tradisce in Europa League : 4-0 al Basaksehir : Una manciata di brividi ed emozioni e tanta concretezza. La campagna europea della Roma parte con un poker sui turchi dell'Istanbul Basaksehir, al termine di una sfida che gli ospiti hanno cercato di anestetizzare per almeno un tempo per poi piegarsi alla qualità tecnica dei giallorossi nella ripres

Europa League - Highlights Cluj-Lazio 2-1 e Roma-Basaksehir 4-0 : biancocelesti al tappeto - super Zaniolo : Highlights CLUJ LAZIO- Finisce 2-1 in favore del Cluj il primo match di Europa League della Lazio. Brutta battuta d’arresto per gli uomini di Inzaghi. Non basta il gol in apertura di Bastos, poi spazio alla rimonta dei padroni di casa. La Roma trionfante, 4-0 secco, grazie ad un autogol sugli sviluppi di un innocuo […] L'articolo Europa League, Highlights Cluj-Lazio 2-1 e Roma-Basaksehir 4-0: biancocelesti al tappeto, super Zaniolo ...

LIVE Roma-Istanbul Basaksehir 4-0 - Europa League 2019 in DIRETTA : i giallorossi travolgono i turchi. Pagelle e highlights della partita : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.52 LE Pagelle della ROMA: Lopez 6; Spinazzola 6.5, Fazio 6, Juan Jesus 6, Kolarov 6; Cristante 6.5 (dal 72’Veretout 6), Diawara 6; Zaniolo 8, Pastore 6.5 (dal 64′ Pellegrini 6), Kluivert 7; Dzeko 7.5 (dal 74′ Kalinic 5.5) All.: Paulo Fonseca 7 Istanbul Basaksehir (4-3-3): Gunok 7; Caiçara 5, Ponck 5, Topal 5, Clichy 5; Aleksic 5 (dal 69′ Azubuike 5.5),Tekdemir 6, ...

Europa League - Roma-Basaksehir 4-0 : 22.51 La Roma parte bene in Europa: con una prestazione in crescendo travolge all' Olimpico (4-0) i turchi del Basaksehir. Subito pericolosi i giallorossi con Zaniolo, poi primo tempo deludente,animato dal clamoroso autogol di Junior Caiçara su cross di Spinazzola. Nella ripresa Roma sull'acceleratore: dopo un gol annullato, Dzeko va a segno su assist di Zaniolo (58'). Basaksehir al tappeto,incapace di reagire. La squadra di Fonseca sfiora il ...

LIVE Roma-Istanbul Basaksehir 3-0 - Europa League 2019 in DIRETTA : Dzeko e Zaniolo trascinano i giallorossi verso la vittoria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 77′ Terzo e ultimo cambio per gli ospiti: fuori Gulbrandsen, dentro Demba Ba. 76′ PELLEGRINI SUBITO VICINISSIMO AL GOL! Gran tiro del romano sullo scarico di Kluivert, palla fuori di pochissimo. 72′ Cambi in rapidi successioni in casa Roma: dentro Veretout e Kalinic, fuori Cristante e Dzeko. Ci sono grandi applausi per tutti. 71′ Zaniolo, LA ROMA CALA IL TRIS! Questa ...

Europa League : la Lazio ci ricasca - perde 2-1 a Cluj : La Lazio ci ricasca. Non e' servita da lezione la sconfitta di Ferrara, domenica, e il mea culpa di allenatore e giocatori. A Cluj, nella prima di Europa League in un girone non proprio agevole, la squadra di Inzaghi e' andata in vantaggio, ha sprecato le occasioni di chiudere la partita, poi si e' fatta raggiungere e superare. Il 2-1 finale per i padroni di casa e' lo specchio di un secondo tempo disastroso, al quale non serve da ...

LIVE Roma-Istanbul Basaksehir 2-0 - Europa League 2019 in DIRETTA : arriva il raddoppio dei giallorossi - sull’asse Zaniolo-Dzeko : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 67′ Viska va DIRETTAmente in porta: alto. 65′ Ammonito Juan Jesus, che commette fallo al limite dell’area. Un’ingenuità del centrale difensivo che sbraccia sul neoentrato Crivelli in maniera irregolare. 64′ Sostituzione anche nel Basaksehir: out Arda Turan, in Crivelli. 64′ Primo cambio in casa Roma: fuori Pastore, dentro Pellegrini 62′ GUNOK SALVA ...

Lazio sconfitta in Europa League - il Cluj vince in rimonta 2-1 : La Lazio sbaglia il debutto in Europa League, cadendo a sorpresa sul campo del Cluj nella prima giornata del gruppo E.