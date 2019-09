Fonte : blogo

(Di giovedì 19 settembre 2019) Tutto pronto per uno dei programmi più attesi della stagione tv 2019/2020: su Canale 5 debutterà, la nuova grande sfida tra nazioni europee, ispirato a Giochi Senza Frontiere. A condurre Ilary Blasi e Alvin (qui l'intervista). Juri Chechi supervisionerà la regolarità delle prove con il suo team di sei arbitri. TvBlog seguirà lainè una competizione a squadre. A gareggiare Italia, Spagna, Russia, Grecia, Germania e Polonia, l’una contro l’altra in ben nove giochi, declinati sulla storia e le tradizioni delle sei nazioni. In ciascuna, per ogni paese gioca una compagine proveniente da una diversa città (per l'Italia ci sono Otranto, Folgaria, Catania, San Felice, Parma) e costituita da dieci concorrenti.: dove seguirloandrà in onda alle 21.20 su Canale 5 ma è disponibile in livestreaming anche su Mediaset ...

SerieTvserie : Eurogames, diretta prima puntata dalle 21.20 - infoitcultura : Eurogames, conferenza stampa, diretta - ignotoale75 : RT @tvblogit: Eurogames conferenza stampa in diretta -