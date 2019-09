Fonte : oasport

(Di giovedì 19 settembre 2019) Questa sera, alle ore 21.15, debutterà. La prima puntata delshow andrà in onda su5 e si tratta di una riedizione in chiave moderna del mitico, celeberrimoche ha fatto la storia della televisione italiana e che ci ha tenuto compagnia tra anni ’80 e ’90 durante l’estate. Il Biscione ha deciso di dare una rinfrescata al format e da, sulla rete ammiraglia, ci sarà da divertirsi. Si tratta di uno spettacolo adatto a tutta la famiglia condotto da Ilary Blasi e da Alvin. Sei squadre, in rappresentanza di sei Nazioni (Italia, Spagna, Russia, Grecia, Germania, Polonia), si daranno battaglia instrampalati e fuori dall’ordinario per conquistare l’ambita vittoria. Di seguito tutti i dettagli su, la nuova trasmissione di5 che ricalca: ...

OA_Sport : Eurogames 2019, il nuovo Giochi Senza Frontiere debutta stasera su Canale 5: programma, orario d’inizio, tv, partec… - zazoomblog : Stasera in TV la prima di “Eurogames” il nuovo di “Giochi senza Frontiere” con Ilary Blasi e Alvin - #Stasera… - Laleggerezza : RT @zazoomnews: #Eurogames – Prima puntata del 19-09-2019 – Il ritorno di Giochi senza frontiere su Canale 5. - ##Eurogames #Prima #puntat… -