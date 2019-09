Eurogames 2019 | Giochi senza Frontiere Diretta | fischi per la penalità dell' Italia

Eurogames 2019 - GIOCHI SENZA FRONTIERE/ Diretta : attesa per il muro dei campioni : EUROGAMES 2019 , GIOCHI SENZA FRONTIERE : Diretta prima puntata 19 settembre, canale 5. Jury chechi è il giudice delle sfide condotte da Ilary Blasi e Alvin.

Eurogames 2019 - il nuovo Giochi Senza Frontiere debutta stasera su Canale 5 : programma - orario d’inizio - tv - partecipanti e regolamento : Questa sera, alle ore 21.15, debutterà Eurogames . La prima puntata del nuovo show andrà in onda su Canale 5 e si tratta di una riedizione in chiave moderna del mitico Giochi Senza Frontiere , celeberrimo programma che ha fatto la storia della televisione italiana e che ci ha tenuto compagnia tra anni ’80 e ’90 durante l’estate. Il Biscione ha deciso di dare una rinfrescata al format e da stasera , sulla rete ammiraglia, ci sarà ...

#Eurogames – Prima puntata del 19/09/2019 – Il ritorno di Giochi senza frontiere su Canale 5. : Era il 31 agosto 1999 quando Rai 1 trasmetteva l’ultima puntata di Giochi senza frontiere, storica trasmissione internazionale, organizzata dall’EBU per trenta edizioni, dal 1965 al 1982 e dal 1988 al 1999. Quella sera era stato dato appuntamento all’anno seguente, ma sui Giochi è calato il sipario per ben vent’anni. Questa sera, su Canale 5, andrà in onda la Prima puntata dei nuovi Giochi senza frontiere, ...