Esplorare l’energia oscura e penetrare i misteri della materia oscura grazie a Euclid

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 19 settembre 2019)è una missione dell’ Agenzia Spaziale Europea (ESA) per l’astronomia e l’astrofisica con lo scopo di indagare la naturae del. Thales Alenia Space (Joint Venture tra Thales 67% e Leonardo 33%) è prime contractor per la realizzazione del satellite ed è a capo di un consorzio industriale con contributi scientifici.analizzerà come l’Universo si sia evoluto negli ultimi 10miliardi di anni per comprendere la sua espansione e il perché stia accelerando. Il lancio diè previsto nel 2022, con un razzo Soyuz dal centro spaziale europeo di Korou, in Guiana francese per una missione delle durata di 6 anni intorno al punto Lagrangiano L2. A che punto siamo ? Dopo l’approvazione da parte dell’ Agenzia Spaziale Europea (ESA) del progetto di dettaglio del satellite e di tutti i suoi sottosistemi (Critical Design Review) conclusasi a metà ...