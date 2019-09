Eroina per fare addormentare la figlia di un anno | la bimba muore “Ho fatto sempre così”

Barbara D’Urso si trasforma in superEroina e spiazza tutti : Mancano poche ore all’inizio della nuova stagione di Pomeriggio Cinque. Per l’occasione, Barbara D’Urso veste i panni di Wonder Woman e attira subito l’attenzione dei telespettatori su di sé. Non è certo la prima volta che la conduttrice indossa la tuta della nota supereroina. Nel promo della seconda stagione di Live – Non è la D’Urso, Wonder Barbara si aggira infatti tra i passanti camminando in verticale ...

Palermo : donna nasconde nello stomaco l’Eroina ma viene scoperta - arrestata all’aeroporto : Palermo, 6 set. (AdnKronos) – I militari della Guardia di Finanza di Punta Raisi ed i Funzionari dell’Ufficio delle Dogane hanno portato a termine un’importante operazione nell’ambito del contrasto al traffico internazionale di sostanze stupefacenti. A seguito dell’analisi delle liste di imbarco dei passeggeri dello scalo palermitano, è stato rilevato che una cittadina ungherese era in arrivo da Bruxelles dopo ...

Gran Bretagna - sequestro record di Eroina : 1 - 3 tonnellate per un valore di 132 milioni. Arrestate quattro persone : Avevano nascosto eroina per un valore di 132 milioni di euro nel container di una nave. Per questo quattro persone sono state Arrestate per aver trafficato droga distribuita in pacchetti da un chilo ciascuno, nascosta tra vestaglie e asciugamani, a bordo di una nave portacontainer arrivata nel porto di Felixstowe, nel sudest dell’Inghilterra, lo scorso 30 agosto. Le autorità britanniche, secondo quanto riporta il Guardian, hanno sequestrato un ...

Padova - muore a 23 anni per overdose. Arrestato pusher che ha iniettato l'Eroina : Il ragazzo si chiamava Federico Bertollo. È morto in una casa di Cittadella il 19 agosto. Si è fatto iniettare la droga dal pusher perché aveva paura degli aghi. La sua prima e ultima e dose. Per Federico Bertollo, di Cittadella in provincia di Padova, quella era la sua prima volta con l'eroina. Aveva paura degli aghi Federico - figlio di un noto medico della zona - e così si è fatto iniettare la dose direttamente dal pusher ...

Federico - morto per una dose di Eroina. L’ultimo messaggio alla mamma : “Stai tranquilla” : "L'eroina non l'aveva mai provata, ma sono certa che si poteva salvare". A parlare distrutta dal dolore è Chiara Zecchin, la mamma di Federico Bertollo, il 23enne di Cittadella morto lo scorso 19 agosto dopo un malore accusato per overdose di eroina, che gli era stata iniettata dal suo pusher, Ivano Scogliacchi, che è stato arrestato. Nel corso di una intervista rilasciata al Corriere della Sera, la donna ha riferito dell'ultimo messaggio ...

ULTIME NOTIZIE/ Oggi ultim'ora : busta sospetta per Zingaretti - c'è Eroina - 13 agosto - : ULTIME NOTIZIE di Oggi, martedì 13 agosto 2019. ultim'ora: Nadia Toffa è morta contro il cancro. Pd, recapitata busta sopetta a Nicola Zingaretti.

Roma - busta sospetta per Zingaretti : artificieri al Nazareno : dentro c'era Eroina : Sul posto anche la Digos. Analizzata la sostanza all'interno della missiva proveniente dalla Gran Bretagna

Gabriella Pession al Giffoni 2019 per presentare Oltre la soglia : “La dottoressa Tosca sarà un’Eroina imperfetta” : Continua la sfilata di star nostrane al Giffoni 2019 e ieri è stato il turno di Gabriella Pession. L'attrice che negli ultimi anni è tornata sulla cresta dell'onda per il suo ruolo ne La Porta Rossa al fianco di Lino Guanciale, ha incontrato i giovani durante l'evento per presentare quella che sarà la sua nuova sfida ovvero il medical drama di Canale 5 Oltre la soglia. Questo è il titolo della serie che sta prendendo forma in questi giorni e ...

Oltre la soglia - Gabriella Pession : "Tosca è un'Eroina con un superpotere" : "Sono follemente innamorata di Tosca: è una figura controversa, spigolosa, anche politicamente scorretta e soprattutto imperfetta. Un personaggio moderno. E non è vero che la tv generalista non offra belle storie: ormai sia Mediaset che Rai offrono storie con un'ottima scrittura". Gabriella Pession appare coinvolta dal progetto di Oltre la soglia, nuovo medical Mediaset in 12 puntate prodotta da Paypermoon Italia e presentata in anteprima ...

Se questa non è follia! La piccola morta a soli due mesi per overdose da Eroina : È morta a soli due mesi perché entrata a contatto con l'eroina dei genitori. La drammatica storia arriva dalla Virginia, Stati Uniti, dove il papà e la mamma della piccola sono finiti in manette. I genitori hanno immediatamente chiamato il 911, numero per le emergenze negli Stati Uniti, quando hanno visto che la loro bambina non rispondeva più agli stimoli. L'hanno trovata svenuta, a soli due mesi. \\I soccorsi hanno fatto di tutto ...