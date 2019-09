Era l' unica scelta che potevo fare Conzatti spiega il suo passaggio da

Addio a Luca Virginio - manager della Barilla : Era un professionista della comunicazione : Addio a Luca Virginio, aveva 54 anni. Ricopriva l'incarico di direttore comunicazione e relazioni esterne del Gruppo. Il Presidente Guido Barilla: "Luca è stato un uomo vero e profondo. Con il suo contributo Barilla è diventata un'azienda migliore".Continua a leggere

The 1975 tornEranno live in Italia nel 2020 con un’unica data a Milano : A dare un senso a questo lunedì ci pensano The 1975 con un grande annuncio che renderà felicissimi tutti i fan Italiani.Dopo aver infuocato il palco di Milano Rocks ad agosto, Matty Healy, Adam Hann, George Daniel e Ross MacDonald torneranno in concerto nel nostro Paese anche il prossimo anno. La band salirà sul palco del Fabrique di Milano sabato 28 marzo, in occasione della loro unica data Italiana per tutto il 2020.Vietato perderseli! I ...

De Laurentiis : «Quel comunicato Era doveroso - ma De Luca va ringraziato» : E alla fine, più o meno, vissero tutti felici e contenti. Dalla tribuna televisiva di lira Tv, il presidente della Regione Vincenzo De Luca ha detto la sua, a modo suo, sulla vicenda. Ha incontrato il presidente De Laurentiis per la consegna degli spogliatoi, alla presenza anche del capo di gabinetto del Comune di Napoli Attilio Auricchio. De Laurentiis ha definito doveroso il comunicato di Ancelotti. «Nessuna scusa, assolutamente». Il ...

Fmi - Kristalina Georgieva unica candidata alla posizione di direttrice genErale : Il Fondo monetario internazionale “considererà la nomina di Kristalina Georgieva per la posizione di direttore generale”. Venerdì è scaduto il termine per la presentazione delle candidature a succedere al posto di Christine Lagarde (che da novembre sarà presidente della Bce) e la candidata bulgara, ora ceo ad interim della Banca Mondiale. Georgieva, ex vicepresidente della Commissione europea, compirà 65 anni quest’anno. I ...

DespErate Housewives - Eva Longoria vittima di bullismo sul set - Felicity Huffman fu l'unica a difenderla : Cosa non si fa per aiutare un'amica. Anche ricordare momenti dolorosi del passato mai rivelati prima.Eva Longoria, attrice, produttrice, stella di Desperate Housewives ha scritto una lettera per supportare l'amica Felicity Huffman coinvolta nello scandalo legato ad ammissioni al college pilotate. Longoria è stata una delle 27 persone che hanno scritto una lettera al giudice che si sta occupando del caso, per descrivere la personalità della ...

Un posto al sole - spoiler 9-13 settembre : ritorna Elena e comunica che lascerà Napoli : Le trame delle nuove puntate di Un posto al sole si preannunciano ancora una volta dense di nuovi colpi di scena. Gli spoiler della prossima settimana 9-13 settembre rivelano che assisteremo al fatidico ritorno a Napoli di Elena, la quale sarà accompagnata da sua figlia Alice. Le due donne faranno una sorpresa a nonna Marina, anche se poi daranno lei una notizia che non la renderà affatto felice e che soprattutto lascerà senza parole anche il ...

L’Equipe : Neymar resterà al Psg. Trattativa fallita. L’attaccante lo comunica alla famiglia : La vicenda Neymar può decretarsi chiusa. Lo scrive L’Equipe. L’attaccante del Psg ha deciso di gettare la spugna per un trasferimento al Barcellona. Lo ha comunicato anche alla sua famiglia: inutile aspettare la fine della finestra di mercato, prevista per domani sera. Basta così. Tanto non se ne farà nulla almeno fino all’inverno. La situazione sembrava essersi sbloccata e il trasferimento pareva imminente, invece qualcosa è ...

CorSEra : l’unica traccia di sarrismo nell’aria torinese è la presenza del Napoli : La perdita di Chiellini è una difficoltà in più per Sarri. Il tecnico è già provato dalla polmonite e da un mercato senza certezze, scrive Paolo Tomaselli sul Corriere della Sera. La Juve si trova senza il capitano e senza un pezzo della sua anima. Certo non si può parlare di emergenza, quando al suo posto, in campo, vanno De Ligt o Demiral, ma la botta c’è e bisognerà affrontarla. Scrive Tomaselli: “Se ci sono tracce di sarrismo ...

Mauro Icardi - l'Atletico Madrid smentisce : l'unica trattativa che desidErano chiudere è quella con Rodrigo : l'Atletico Madrid smentisce le indiscrezioni riportate dalla stampa italiana circa un possibile arrivo di Mauro Icardi in prestito dall'Inter. Secondo quanto riferisce Marca, fonti vicine al club sottolineano che l'unica trattativa che desiderano chiudere in questi ultimi giorni di mercato è quella

Di Marzio : “Icardi ha comunicato la sua decisione alla società nErazzurra - sembra definitiva” : Gianluca Di Marzio, attraverso il proprio profilo Twitter ha riportato la risposta di Icardi a Zhang e Marotta : “Nell’incontro di oggi con l’Inter (nel quale Zhang gli ha ribadito l’esclusione dai piani tecnici), Mauro Icardi ha comunque comunicato la sua decisione e la sua volontà di restare a Milano. La sua posizione non cambia”. Leggi anche : Ex Juve, Tacconi: “In questo campionato vogliono favorire il Napoli, si é visto ...

Mihajlovic - Paola Ferrari : «Grazie Sinisa. Il tuo coraggio ci ha uniti sotto un'unica bandiEra» : «Ho visto un leone che ruggisce che però in questo momento è bisognoso di un grosso abbraccio, di ricevere quella carezza che ti aiuta ad affrontare il pericolo»,...

Ascolti TV | Martedì 20 agosto 2019. Spirito Libero 10.5% - Speciale Tg1 10.1% - In Onda 7% - StasEra Italia sulla Crisi di Governo 4.7%. La Comunicazione di Giuseppe Conte al 21.9% : Matteo Salvini, Giuseppe Conte e Luigi Di Maio Su Rai1 Speciale Tg1 – I Giorni della Crisi ha conquistato 1.610.000 spettatori pari al 10.1% di share. Su Canale 5 Spirito Libero ha raccolto davanti al video 1.729.000 spettatori pari al 10.5% di share. Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 ha interessato 765.000 spettatori pari al 5.2% di share. Su Italia 1 Chicago Fire ha catturato l’attenzione di 1.198.000 spettatori (7.8%). Su Rai3 Big ...

SARRI HA LA POLMONITE/ Comunicato della Juventus : salterà l'esordio a Parma? : SARRI ha la POLMONITE: Comunicato della Juventus, salterà l'esordio a Parma? Il tecnico bianconero ha effettuato degli accertamenti dopo un'influenza