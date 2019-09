Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2019) Tre argomenti che da sempre creano scandalo e dividono l’opinione pubblica, arrivando ad essere al centro del dibattito socio-culturale:. Il giornalistascandaglia questi tre universi nel nuovo programma “”, per raccontare da una prospettiva nuova questi fenomeni, con le testimonianze di chi conosce bene questi “vizi” contemporanei, per cui l’eccesso è la parola d’ordine. Un raccontopregiudizi in prima tv assoluta sul Nove da giovedì 19 settembre alle 21:25. Si comincia con “Il mondo del” (1 ep. x 70’, 19 settembre alle 21:25). Mentre negli appuntamenti successivi il direttore de Ilfattoquotidiano.it metterà in luce ogni più cupo aspetto legato al nuovo consumo di stupefacenti (“Vitete”, in onda giovedì 26 settembre h. 21:25) e viaggerà tra le follie del mondo del, indagando la nuova frontiera delamatoriale ...

Cascavel47 : Enjoy, Peter Gomez presenta 3 documentari su lusso, droga e porno: “Viaggio senza moralismi nella nostra società”.… - ilfattovideo : Enjoy, Peter Gomez presenta 3 documentari su lusso, droga e porno: “Viaggio senza moralismi nella nostra società”.… - Noovyis : (Enjoy, Peter Gomez presenta 3 documentari su lusso, droga e porno: “Viaggio senza moralismi nella nostra società”.… -