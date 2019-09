Eliana Michelazzo | il passato di Pamela Perricciolo | Pesava 140 chili | io ero la

Eliana Michelazzo : “Dietro Donna Pamela ci sono altre persone” : Manila Gorio intervista Eliana Michelazzo: news su Pamela Perricciolo e Pamela Prati Eliana Michelazzo è tornata a parlare della diatriba che la coinvolge da mesi con le ex amiche e socie Pamela Perricciolo, detta Donna Pamela, e Pamela Prati. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha rilasciato una lunga intervista ad Esclusivo, il programma sul […] L'articolo Eliana Michelazzo: “Dietro Donna Pamela ci sono altre persone” ...

Eliana Michelazzo : "Non perdonerei Pamela Perricciolo. Pamela Prati? Le ho scritto ma non mi ha risposto" : Abbiamo rivisto recentemente Eliana Michelazzo, una delle protagoniste del famigerato Prati-gate, nella prima puntata della nuova edizione di Live - Non è la D'Urso, il programma della domenica sera di Canale 5 condotto da Barbara D'Urso.Durante la puntata, per la cronaca, la Michelazzo è stata anche accusata da Luca Muccichini, ex fidanzato di Selvaggia Roma, amica di Eliana Michelazzo, di aver caricato, per sbaglio, un'Instagram Stories sul ...

Live-Non è la D’Urso : Eliana Michelazzo ha presentato il suo fidanzato Daniele : Domenica 15 settembre ha preso il via su Canale 5 la seconda stagione di Live - Non è la D’Urso. Protagonista del primo blocco è stata Eliana Michelazzo che ha presentato il suo fidanzato. Barbara D’Urso per la prima puntata della trasmissione ha voluto portare in scena tutte le novità sul Prati-gate. Ancora una volta non sono mancate le accuse tra le due ex agenti di Pamela Prati....Continua a leggere

Luca Mucchini : 'Mark Caltagirone è Eliana Michelazzo'/ Selvaggia Roma : 'cazz*ate!' : Luca Mucchini, l'ex di Selvaggia Roma, rivela: 'Eliana Michelazzo è Mark Caltagirone', ma la ex fidanzata smentisce: 'solo cazz*ate'

Eliana Michelazzo presenta il nuovo fidanzato a Live Non è la d’Urso : Dopo un’estate all’insegna delle ospitate nelle discoteche italiane Eliana Michelazzo torna là dove il grande pubblico l’ha conosciuta nei mesi passati: lo studio di Live – non è la d’Urso che nella prima puntata della nuova edizione riapre il caso Mark Caltagirone ospitando le ex agenti di Pamela Prati. Si riapre quindi il sipario sulla farsa che tiene banco da quasi un anno in tv e come in tutte le serie tv la ...

Nuovo amore “reale” per Eliana Michelazzo : Accantonato l'inesistente marito Simone Coppi, Eliana Michelazzo si è fidanzato con un ragazzo di 30 anni, ma anche su questo ci sono molti dubbi. Dopo 10 anni di amore “virtuale” questa estate per Eliana Michelazzo non è stata soltanto proficua per le serate a pagamento, ma anche per quanto riguarda l’amore. Si è infatti fidanzata con un bel ragazzo di nome Daniele Bartolomeo di 30 anni, di mestiere imprenditore di cui si sa poco e nulla e le ...

Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo : un’estate di serate a pagamento : Che cosa hanno fatto questa estate le principali "interpreti" del "Prati Gate", Pamela Perriciolo ed Eliana Michelazzo? Semplice serate... Naturalmente a pagamento! Cosa resterà di questa estate? Sicuramente la pioggia e il caldo, ma anche il mistero su Mark Caltagirone, nonostante un’inverno intero alla ricerca della sua identità, alla fine non si è cavato un ragno dal buco e "Live non è la D’Urso" inizia proprio riprendendo le fila del ...

Pamela Perricciolo torna ad attaccare Pamela Prati ed Eliana Michelazzo : Le nuove dichiarazioni di Donna Pamela a Live-Non è la d’Urso Pamela Perricciolo, detta Donna Pamela, è tornata a Live-Non è la d’Urso. Nella prima puntata della nuova edizione del programma di Barbara d’Urso, l’agente non ha fatto un passo indietro nei confronti di Pamela Prati ed Eliana Michelazzo, ex amiche e socie. Le tre, […] L'articolo Pamela Perricciolo torna ad attaccare Pamela Prati ed Eliana Michelazzo ...

Prati gate - l'ex fidanzato di Selvaggia Roma : "Mark Caltagirone è Eliana Michelazzo" (video) : Luca Muccichini, ex fidanzato di Selvaggia Roma, amica di Eliana Michelazzo, ospite, stasera, a 'Live Non è la D'Urso', ha rivelato di aver conosciuto Mark Caltagirone. Il ragazzo ha svelato, per la prima volta, i retroscena della Ig Stories, di qualche mese fa, con il viso dell'ex agente, quasi in contemporanea, sul proprio profilo e quello (fake?!) di Mark Caltagirone: prosegui la letturaPrati gate, l'ex fidanzato di Selvaggia Roma: "Mark ...

La madre del finto marito di Eliana Michelazzo rivuole la fede del matrimonio : A "Live non è la D'Uso" ricomincia il "Prati Gate", e arriva un messaggio dalla mamma del finto marito di Eliana Michelazzo che rivuole la fede del matrimonio. Cominciano gli scoop a “Live non è la D’Urso” e nell’intricatissimo caso del “PratiGate”, spunta anche la mamma del finto marito di Eliana Michelazzo Simone Coppi. Ricordiamo che nelle ultime puntate delle scorso anno, la Michelazzo aveva confessato tra le lacrime di aver scoperto che ...

Eliana Michelazzo choc a Live : “Se incontro la Perricciolo la investo” : Live Non è la D’Urso: Eliana Michelazzo fa una dichiarazione scioccante su Pamela Perricciolo Domenica 15 settembre Barbara D’Urso è tornata con la seconda stagione di Live Non è la D’Urso. Si è ripartiti esattamente come si è chiusa la stagione scorsa, ovvero dal caso Mark Caltagirone e in studio Eliana Michelazzo ha ribadito di essere una vittima. L’ex tronista di Uomini e Donne, inoltre, ha parlato del rapporto ...

Eliana Michelazzo/ 'Ho un odio profondo per Pamela Perricciolo' - Non è la D'Urso - : Eliana Michelazzo torna a Non è la D'Urso per parlare del caso di Mark Caltagirone e attacca Pamela Perricciolo: 'mai più rivista, la odio!'

Eliana MICHELAZZO/ 'Pamela Prati sapeva di Mark Caltagirone' - Non è la D'Urso - : ELIANA MICHELAZZO torna a Non è la D'Urso per parlare del caso di Mark Caltagirone e rivela: 'Pamela Prati sapeva tutta la verità'

Live – Non è la D’Urso riparte con Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. Tutti gli ospiti della prima puntata : Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo Live – Non è la D’Urso scalda i motori. Questa sera, dalle 21.30 su Canale 5, andrà in onda la prima puntata del talk di Barbara D’Urso. Un debutto che vedrà il ritorno di vecchie conoscenze del programma mescolarsi a nuovi protagonisti, pronti a raccontare le loro storie e ‘infiammare’ gli animi della trasmissione. Ecco gli ospiti che si alterneranno nel corso del kick ...