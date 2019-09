Ecco la lista dei 4o deputati  e senatori che passano  a Italia Viva 

Partito di Renzi - Ecco la lista dei 41 deputati e senatori che passano a Italia Viva Conzatti : lascio Forza Italia : Entro la Leopolda, in programma il prossimo 19 ottobre, l’ex premier conta di arrivare a un gruppo parlamentare di 50 eletti

Ultim’ora - Napoli – Sampdoria Ecco la lista di Carlo Ancelotti : 2 assenze per gli azzurri : Niente Napoli-Sampdoria per Milik, che non recupera dall’infortunio ed è fuori dai convocati di Ancelotti: out anche Hysaj, recupera invece Insigne. Il mister azzurro ha comunicato l’elenco dei convocati per la sfida del San Paolo: nonostante le parole in conferenza stampa, l’allenatore non ha convocato Arkadiusz Milik, ancora alle prese con qualche problema fisico. Fuori anche Hysaj, recuperato invece Insigne, che ha ...

Von der leyen approva lista Commissari Ue - Gentiloni per l'italia : Ecco i nomi : La presidente eletta Ursula von der leyen ha approvato la lista dei 27 Commissari designati Unione Europea. Gentiloni per l'italia

Fifa 20 : Ecco la TOP 100! Ratings Overall ufficiali disponibili! La lista completa! : A tre settimane dall’uscita di Fifa 20 è arrivato il momento di scoprire i Ratings Overall ufficiali con le valutazioni dei migliori calciatori presenti nel gioco: a partire da lunedì 9 settembre verranno svelate, giorno dopo giorno, le statistiche dei calciatori che occupano le prime 100 posizioni nella modalità Ultimate Team ecco il video pubblicato […] L'articolo Fifa 20: ecco la TOP 100! Ratings Overall ufficiali disponibili! La ...

“X Factor - Ecco il mio provino da giornalista imbucata”. Il racconto su Fq Millennium : Ci sono soltanto un divano, un tavolino e una sedia. Lì è seduto un ragazzo sui 35 anni. Maglietta e jeans, sneakers, montatura scura dai bordi dritti. Prende i fogli che gli consegno, l’anagrafica coi miei dati e l’elenco dei quattro pezzi scelti per il provino. Mi guarda, sorride e andiamo dritti al punto: «Hai scelto Amy Winehouse, mi piace. Partiamo con Back to black». È il momento del (primo) giudizio per partecipare a X Factor (che riparte ...

Atalanta - UFFICIALE : Ecco la lista Champions League 2019/2020 : lista Champions Atalanta- L’Atalanta ha reso nota la lista Champions League in vista dell’inizio della massima competizione europea. Poche settimane allo storico esordio della Dea. Nessun dubbio per Gasperini e nessuna sorpresa. Dentro tutti i nuovi acquisti e spazio alla voglia di sognare e scrivere nuove pagine di storia. Atalanta chiamata ad affrontare un girone […] L'articolo Atalanta, UFFICIALE: ecco la lista Champions ...

Napoli - UFFICIALE : Ecco la lista Champions League : dentro Younes - fuori Tonelli : lista Champions Napoli- Il Napoli ha diramato la lista UFFICIALE della Champions League 2019/2020. Pochi dubbi, tante certezze e nessuna particolare sorpresa. Tre portieri, dentro anche Karnezis. In difesa fuori Tonelli, mossa anticipata da tempo e ora ufficializzata. In attacco spazio anche a Younes, il quale potrebbe rivelarsi utile per tutta la stagione. Il giocatore […] L'articolo Napoli, UFFICIALE: ecco la lista Champions League: ...

Inter - UFFICIALE : Ecco la lista Champions League 2019/2020 : lista Champions Inter- Tramite comunicato UFFICIALE, l’Inter ha reso nota la lista Champions League in vista della stagione 2019/2020, nessuna novità. lista A e lista B come da anticipazioni e come da copione. Poche novità, tante certezze e voglia di mettersi in gioca in un girone piuttosto complicato, ma carico di grandi motivazioni. Conte potrà […] L'articolo Inter, UFFICIALE: ecco la lista Champions League 2019/2020 proviene da ...

Conte ha sciolto la riserva : domani alle 10 il giuramento. Ecco il governo : 21 ministri - Fraccaro sottosegretario La lista completa : i nomi| Ritratti : Dopo il via libera incassato con il voto su Rousseau, Conte ha definito la squadra dei ministri del nuovo esecutivo. Lamorgese è il nuovo ministro dell’Interno, mentre alla Difesa va Guerini e agli Esteri Di Maio. Il sottosegretario sarà Fraccaro

Governo Conte 2 - Ecco la lista dei ministri del nuovo esecutivo : dalla Gualtieri al Tesoro a Lamorgese al Viminale. Tutte le biografie : ecco la lista dei ministri del Governo Conte 2, sostenuto dal Movimento 5 stelle e dal Partito democratico Sottosegretario alla presidenza del Consiglio: Riccardo Fraccaro Nato a Montebelluna (Treviso), ha 38 anni. Ha una laurea in Giurisprudenza e prima di entrare in Parlamento nel 2013, ha lavorato come dipendente di una società energetica. Nella XVIIesima legislatura è stato eletto deputato e ha ricoperto il ruolo di segretario dell’ufficio ...