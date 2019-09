È giallo sulla morte della pornostar Jessica Jaymes | trovata senza vita a casa sua a 43

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 19 settembre 2019) La- nome d’arte diRedding - è morta a 43 anni, lo riporta Tmz. Fonti nelle forze dell’ordine hanno rivelato al sito che a scoprire il corpo nella suaa San Fernando Valley, in California, è stato un’amica di lei, allarmata perché da qualche giorno non aveva più sue notizie. Laè sopraggiunta in seguito a un arresto cardiaco, ma non è ancora noto cosa l’abbia provocato: sono in corso le indagini. Sul posto sono stati trovati diversi farmaci.ha iniziato la sua carriera come attrice in film soft porno nel 2002, all’età di 26 anni. Nel 2005 ha partecipato per la prima volta a un film per adulti, “The Porn Identity”: ne ha registrati in totale circa 200.

