Dramma a Bolzano | incendio sorprende famiglia nel sonno | muore donna | grave il figlioletto

(Di giovedì 19 settembre 2019) la tragedi a Fleres, a lanciare l'allarme, intorno alle 5 del mattino di giovedì, è stato il marito della vittima che si è svegliato per il pianto disperato del bambino accorgendosi che la casa era ormai preda di fiamme soprattutto intenso fumo nero. Nonostante i tempestivi soccorsi per la 37enne non c'è stato nulla da fare.

