Donna non si tinge i capelli | cosa le accade sul posto di lavoro

Fonte : baritalianews

(Di giovedì 19 settembre 2019) Una, Sandra Rawline, ex manager della società immobiliare texana Capital Title sostiene di essere stata licenziata perché si rifiutava dre i. L’azienda sostiene che non è quello il motivo del licenziamento ma laè convinta di quello che dice. Infatti, secondo laquando l’azienda presso cui lavorava, la Capital Title ha pensato di cambiare quartiere e di andare in uno molto più raffinato ed esclusivo l’azienda ha sollecitato i suoi dipendenti a stare molto attenti al loro look. E alla signora in particolare in più occasioni le era stato detto dirsi ima lei si era sempre rifiutata. Invece l’azienda, la Capital Title ha sostenuto così: “”Assumerei anche una persona di 150 anni, se si dimostrasse meritevole». Infatti, l’azienda sostiene che i motivo del licenziamento era da addebitare alla circostanza che laaveva perso un ...

matteorenzi : Per me questa legislatura deve arrivare al 2023 e deve eleggere il nuovo Presidente della Repubblica: io non voglio… - lauraboldrini : Oggi compie 24 anni. Una giovane donna che ha sempre aiutato le persone in difficoltà. Non dimentichiamola e fac… - SkyTG24 : 'Sono razzista e salviniana. Non affitto casa ai meridionali'. Una 28enne pugliese ha diffuso sui social l'audio ri… -