Domenica in | alla seconda anche Renzo Arbore e Stefano De Martino Anteprima Blogo

MotoGp - Domenicali dà i voti alla Ducati : “Dovizioso si merita 6.5 per colpa di… Marc Marquez” : L’amministratore delegato della Ducati ha fatto un bilancio di questa stagione non ancora terminata, dando i voti ai propri piloti Una stagione in chiaroscuro per la Ducati, buone gare intervallate da pesanti black-out che non hanno permesso a Dovizioso e Petrucci di lottare per il titolo mondiale. AFP/LaPresse Merito soprattutto di un Marc Marquez straordinario anche a Misano, dove lo spagnolo è riuscito a vincere su una pista non ...

Giorgia Cardinaletti - dalla Domenica Sportiva al Tg1 : parla la giornalista : Giorgia Cardinaletti, dalla Domenica Sportiva al Tg 1: l’annuncio della giornalista Dopo tre stagioni alla Domenica Sportiva di Rai 2, Giorgia Cardinaletti è pronta per approdare al Tg 1. La giornalista lo ha reso noto attraverso i suoi profili social dove ha anche colto l’occasione per salutare gli ex colleghi della redazione di RaiSport. Viale […] L'articolo Giorgia Cardinaletti, dalla Domenica Sportiva al Tg1: parla la ...

Barbara D'Urso a TvBlog : Pronta alla sfida della Domenica sera. Vorrei avere William e Harry. In Rai condurrò Sanremo! : La domenica è femmina, diceva Alfiero Toppetti presentando Raffaella Carrà nell'edizione di domenica in condotta dalla showgirl emiliano-romagnola e mai come quest'anno quel detto pare appropriato per fotografare la domenica della televisione italiana. Simona Ventura su Rai2, Mara Venier su Rai1 e Barbara D'Urso su Canale 5, senza dimenticare Camila Raznovich e Lucia Annunziata su Rai3. Questa sera una di queste prime donne arriva in prime ...

La rassegna stampa di Domenica 15 settembre – Sensi unico - per la Juventus è allarme Champions [FOTO] : rassegna stampa – Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi tornano sugli anticipi del sabato di Serie A. La Juventus si ferma a Firenze e rischia addirittura la sconfitta sotto i colpi di un’ottima Fiorentina. Il Napoli riparte con la doppietta di Mertens alla Sampdoria, l’Inter prosegue la sua marcia con la vittoria di misura contro l’Udinese. “La Gazzetta dello Sport” e il “Corriere dello ...

La Domenica Ventura : Simona torna dentro e fuori gli stadi. Ospite alla prima Massimo Ferrero : Simona Ventura Dopo la pausa per le Nazionali, torna nel weekend il campionato di Serie A, che segna l’esordio de La Domenica Ventura, il nuovo programma sportivo condotto da Simona Ventura, in onda ogni Domenica a partire dalle 12.00 su Rai 2. Un ritorno al calcio e all’intrattenimento per la conduttrice, che tra le sue ‘fatiche’ in carriera vanta La Domenica Sportiva e dieci anni di Quelli che il Calcio. Ogni Domenica, ...

Andrea Bocelli alla prima di Domenica in (Anteprima Blogo) : Domenica 15 settembre torna su Rai1 Mara Venier e ci torna a furor di popolo dopo il successo della scorsa edizione Domenica in, che l'ha vista tornare sulla plancia di comando. A spizzichi e bocconi sono stati resi noti i protagonisti della prima puntata della Domenica in 2010-2020 che saranno Romina Power, Giulia De Lellis, Rocio Morales, Daniele Liotti e Amadeus, mentre è pure noto che quest'anno presenza fissa di Domenica in sarà la ...

Domenica In - ritorno col botto per Mara Venier : clamorosa storia di corna alla prima puntata : Domenica prossima, il 15 settembre , tornerà in onda su Rai1, Mara Venier con la sua Domenica In, format riconfermatissimo dopo l'enorme successo dello scorso anno. Tra i tantissimi ospiti della prima puntata ci sarà anche la seguitissima influencer Giulia De Lellis, che interverrà per promuovere il

Mara Venier - novità di Domenica In (e frecciatina alla D’Urso) : Mara Venier si prepara a una nuova stagione di Domenica In puntando a bissare il grande successo dell’anno scorso del contenitore Domenicale di RaiUno. Zia Mara è pronta a rientrare nelle case degli italiani da Domenica 15 settembre, e il nuovo anno si annuncia davvero pieno di sorprese. Ad anticiparne più di qualcuna è la stessa signora della Domenica, in un’intervista al settimanale Gente in cui appare più carica e felice che mai di ributtarsi ...

Mara Venier chiama Amadeus alla prima di Domenica In : le anticipazioni : Domenica In, ospiti e anticipazioni 15 settembre: Mara Venier chiama Amadeus Tutto è pronto per la prima puntata della nuova stagione di Domenica In. Mara Venier tornerà nel primo pomeriggio del dì festivo di Rai1 dal 15 settembre, pronta ad aprire il cuore, la ‘mazzetta’ delle emozioni e a riportare i sentimenti indissolubili che sono alla base del suo racconto televisivo, esattamente come nella vita. Come svelano le anticipazioni, ...

Ascolti TV | Domenica 1 settembre 2019. Basta l’11.7% alla replica di Purché Finisca Bene per vincere. L’Ora più Buia 7% : L'Amore, il Sole e le altre Stelle - Vanessa Incontrada Su Rai1 Purché Finisca Bene – L’Amore, il Sole e le Altre Stelle ha conquistato 2.136.000 spettatori pari all’11.7% di share. Su Canale 5 L’Ora più Buia ha raccolto davanti al video 1.235.000 spettatori pari al 7% di share. Su Rai2 Hawaii Five-0 ha catturato l’attenzione di 1.283.000 spettatori (6.6%). Su Italia 1 La Rivolta delle Ex ha intrattenuto ...

Europei di Pallavolo 2019 – Le azzurre a Bratislava : Domenica gli ottavi di finale - l’Italia sfida la Slovacchia : Campionato Europeo 2019: l’Italia a Bratislava, domenica l’ottavo con la Slovacchia Concluso il girone di Lodz, la nazionale italiana femminile ha raggiunto oggi Bratislava, una delle sedi dove verranno disputati gli ottavi di finale del Campionato Europeo 2019. domenica 1 settembre le vice campionesse mondiali scenderanno in campo all’Ondrej Nepela Arena, impianto da 10.000 posti, per affrontare le padrone di casa della Slovacchia: match ...

Domenica Live 2019/20 : Barbara D’Urso ‘sfrattata’ dalla Palombelli : Barbara Palombelli al posto della D’Urso e Domenica Live: la novità Mancano davvero pochi giorni al grande ritorno del tribunale più famoso e longevo del piccolo schermo. Le nuove puntate di Forum andranno in onda da lunedì 9 settembre dalle 11 su Canale 5. Al timone, per il settimo anno consecutivo, ritroveremo Barbara Palombelli. La conduttrice, però, anche quest’anno anticiperà la messa in onda della trasmissione: in attesa che ...

Massimo Giletti a TvBlog : Fra Cardinali e Badesse alla Domenica io farò il prete di periferia. Sul governo giallo-verde dico che... : Le vacanze stanno finendo e la televisione sta lentamente risvegliandosi e con lei anche i suoi protagonisti. Oggi qui su TvBlog c'è uno degli alfieri del nostro piccolo schermo, da due anni accasato a La7 con il suo programma di informazione Non è l'Arena. E' Massimo Giletti ospite oggi qui su TvBlog. L'estate sta finendo, come direbbero i Righeira, che estate è stata per Massimo Giletti ?prosegui la letturaMassimo Giletti a TvBlog: Fra ...