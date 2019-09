Dieta Acido Base del Dr Young | perdi peso in 12 settimane

Fonte : dilei

(Di giovedì 19 settembre 2019) Ladel Dottor Robertè un regime alimentare che promette di aiutare a perderein circa 12. Il suo ideatore, biologo molecolare, è autore del best seller Il miracolo del pH alcalino. Lache ha elaborato è finalizzata proprio al mantenimento del naturale pH alcalino del sangue, che corrisponde a un range compreso tra 7,35 e 7,45. Per la precisione, il valore ottimale è considerato 7,365. Il motivo di questa attenzione all’alcalinizzazione del sangue è dovuto al fatto che, secondo, l’eccessiva acidità ematica è alladi tantissime patologie. Iniziamo a parlare dei cibi da consumare con moderazione ricordando la carne di manzo e la carne di pollo, ma anche il riso, le uova, i formaggi. Idealmente, non dovrebbero costituire più del 30% dell’apporto calorico quotidiano.raccomanda inoltre di controllare la qualità ...