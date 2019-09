Fonte : today

(Di giovedì 19 settembre 2019) Se gli autotrasportatori non potrebbero godere né delle accise più basse rispetto alla, né dei rimborsi finora...

novasocialnews : Diesel costerà come la benzina: rincari a pioggia per effetto del decreto clima #novasocialnews #nonstopnews… - MaxLandra : ANDARE A LAVORARE COSTERÀ SEMPRE PIÙ...!! MA ALLA #CASTA NON IMPORTA...LORO HANNO #AUTOBLU..!! Il diesel rischia di… -