Diabete tipo 2 | la dieta e gli alimenti che “sciolgono” l’eccesso di grasso nel fegato

Gli esperti lanciano l’allarme : il Diabete di tipo 2 compare sempre più di frequente in età giovanile : Gli esperti lanciano l’allarme: il diabete di tipo 2, tipico dell’adulto, compare sempre più di frequente in età giovanile. Questa condizione negli adolescenti assume una particolare aggressività e condiziona la comparsa di complicanze micro e macrovascolari in età più precoce. Di seguito l’intervento del professor Francesco Purrello, presidente SID, al 55° congresso annuale dell’EASD in corso a Barcellona. La prevalenza del diabete di tipo 2 ...

In aumento i giovani con Diabete tipo 2 - e la malattia è sempre più aggressiva : Una ricerca presentata al 55° Congresso dell’Associazione europea per lo studio del diabete EASD ha rilevato che la proporzione di giovani con diagnosi di diabete tipo 2 è aumentata a partire dall’inizio del secolo: proprio in questa fascia di età, inoltre, la malattia si presenta più aggressiva e con un peggiore profilo metabolico. Ricercatori dell’Università di Melbourne hanno condotto un’analisi, utilizzando il sistema ...

Il livello di colesterolo “buono” un primo segnale di Diabete tipo 2 : Secondo un nuovo studio presentato al 55° Congresso della European Association for the Study of diabetes (EASD), in corso a Barcellona, primi segnali del diabete di tipo 2, che si sviluppa in età adulta, possono essere osservati in bambini di appena 8 anni e anche più piccoli, decenni prima che possa essere diagnosticato. Analizzando le informazioni genetiche note per aumentare le possibilità di diabete di tipo 2 in età adulta, insieme a misure ...

Obesità fattore di rischio più pericoloso per il Diabete di tipo 2 : Importante scoperta scientifica. Il fattore di rischio più pericoloso per il diabete di tipo 2 è l’Obesità. L’indicazione arriva da

Trapianto di isole pancreatiche : oltre a guarire il Diabete di tipo 1 - protegge dal rischio frattura : Le persone con diabete di tipo 1 hanno un maggior rischio di fratturarsi rispetto al resto della popolazione. La carenza di insulina sembra giocare un ruolo importante nel determinare la fragilità ossea associata al diabete di tipo 1. Il Trapianto di pancreas consente di ripristinare la fisiologica produzione di insulina, permettendo così di guarire dal diabete. Tuttavia, gli effetti del Trapianto di pancreas sul rischio di frattura non sono ...

Vitamina D - sindrome metabolica - Diabete di tipo 2 e steatosi epatica : attenzione all’eccesso di calorie : La Vitamina D gioca un ruolo importante in diversi processi metabolici e infiammatori. In particolare nell’ambito delle patologie correlate all’insulino-resistenza è stata evidenziata una stretta associazione tra ridotti livelli circolanti di Vitamina D e sindrome metabolica, diabete di tipo 2 e steatosi epatica. Esperimenti condotti su modelli animali di obesità portano ad ipotizzare che in condizioni di eccesso di calorie, il recettore della ...

Il grasso che riveste il cuore può determinare scompenso cardiaco - una complicanza frequente nelle persone obese con Diabete di tipo 2 : L’obesità interessa il 20 per cento della popolazione adulta nei Paesi occidentali, mentre il sovrappeso arriva a coinvolgerne il 50 per cento. Entrambe le condizioni rappresentano un importante fattore di rischio per lo sviluppo di complicanze cardio-metaboliche quali diabete di tipo 2, ipertensione arteriosa e infarto del miocardio. Questo rischio è determinato soprattutto dall’aumento del tessuto adiposo viscerale, che rappresenta quella ...

Un farmaco usato dalle donne è associato ad un maggiore rischio di sviluppare il Diabete tipo 2 : Secondo una ricerca dell’Hospital Havicenne Bobigny in Francia, presentato in occasione del 55° congresso dell’associazione europea per lo studio del diabete, l’uso della pillola contraccettiva e cicli mestruali più lunghi sono associati ad un maggiore rischio di sviluppare il diabete di tipo 2, mentre pubertà e menopausa tardive sono associate ad un rischio minore. Per gli autori dello studio, una più lunga esposizione agli ...

Diabete tipo 2 : perché le gestione del peso è importante : L’obesità è legata a un rischio quasi 6 volte maggiore di sviluppare Diabete di tipo 2. La predisposizione genetica e uno stile di vita poco sano aumentano a loro volta le chance di malattia, ma in misura molto minore. Sono le conclusioni di una nuova ricerca presentata al 55° congresso annuale dell’Associazione europea per lo studio del Diabete in corso a Barcellona, da Hermina Jakupovic dell’Università di Copenhagen e da ...

Diabete tipo 2 : l’incidenza sta diminuendo : Il numero delle persone con Diabete di tipo 2, cioè la prevalenza, continua a crescere a un ritmo allarmante, ma nuove ricerche presentate al meeting annuale dell’Associazione europea per lo studio del Diabete (EASD) che si apre oggi a Barcellona mostrano che il tasso di sviluppo di nuovi casi della malattia, cioè l’incidenza, starebbe diminuendo. L’analisi è stata presentata da Dianna Magliano e Jonathan Shaw del Baker Heart ...

Diabete di tipo 2 : il fattore di rischio più pericoloso - aumenta di 6 volte la probabilità di ammalarsi : Il fattore di rischio più pericoloso per il Diabete di tipo 2 è l’obesità: lo ha scoperto una nuova ricerca condotta presso l’Università di Copenaghen e presentata al 55° Congresso dell’Associazione europea per lo studio del Diabete (EASD). Lo studio è stato condotto su un campione di 9.556 soggetti, ed ha rilevato che proprio l’obesità è il fattore di rischio primario, in quanto aumenta di 6 volte la probabilità di ...

Pressione alta e Diabete tipo 2 : un alimento a basso valore nutrizionale causa glicemia alta e malattie croniche : Le bevande, zuccherate o con dolcificanti ipocalorici, possono essere collegate a un maggiore rischio di morte per tutte le cause: la dietista dell’Ospedale Sacra Famiglia Fatebenefratelli di Erba (Como), Tiziana Casati, commenta lo studio condotto dallo Iarc e pubblicato da “Jama Internal Medicine”. E’ emerso che, rispetto a un basso consumo (meno di un bicchiere al mese), coloro che riferiscono di berne 2 o più ...

Diabete tipo 2 : una caratteristica fisica associata a un maggiore rischio - è un campanello d’allarme : Una ricerca pubblicata su “Diabetologia” (la rivista della European Association for the Study of Diabetes), condotta da Clemens Wittenbecher e Matthias Schulze, dell’Istituto Tedesco di Nutrizione Umana Potsdam-Rehbrueck, ha rilevato che essere alti potrebbe proteggere dal Diabete di tipo 2, mentre la bassa statura sarebbe associata a maggiore rischio di soffrirne. Lo studio ha evidenziato che ogni 10 cm di differenza in ...

Dieta per diabetici Tipo 2 : alimenti a basso indice glicemico per Diabete : Dieta per diabetici Tipo 2 e gli alimenti a basso indice glicemico. Ecco un menù esempio per chi soffre di diabete