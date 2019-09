Detto Fatto | Giovanni Ciacci | il gesto contro Bianca Guaccero

Detto Fatto - la proposta di matrimonio che crea il gelo in studio : Bianca Guaccero, nel suo Detto Fatto in onda ogni pomeriggio su RaiDue, ha uno spazio dedicato alla moda maschile. A fare da “stylist” Filippo Nardi che veste i candidati in modo diverso da come si presentano, dando loro la chance di imparare a valorizzarsi. La dinamica si è ripetuta anche ieri, nella puntata del 18 settembre: Enzo, il candidato, ha indossato alcuni look e alla fine ha tenuto un abito molto elegante. A quel punto, ...

Detto Fatto : Emanuela Folliero torna a Mediaset? L’indiscrezione : Emanuela Folliero pronta per un programma su Rete4 dopo Detto Fatto? Emanuela Folliero è approdata da quest’anno a Detto Fatto. La storica annunciatrice e presentatrice di casa Mediaset ha sciolto infatti il contratto in esclusiva con il Biscione e da lunedì scorso affianca Bianca Guaccero su Rai2. La Folliero, forte dell’esperienza a Stranamore, si occupa di uno spazio dedicato ai sentimenti e ai consigli di cuore con una rubrica ...

Detto Fatto : Guillermo Mariotto si addormenta. Guaccero imbarazzata : Guillermo Mariotto si addormenta a Detto Fatto: Bianca Guaccero in imbarazzo Ha dato il benvenuto alla terza puntata della nuova stagione di Detto Fatto, ma Bianca Guaccero ha vissuto qualche momento di imbarazzo. Guillermo Mariotto si è addormentato in diretta, per finta! Dopo la sigla d’apertura, cantata e ballata dalla conduttrice, Bianca Guaccero ha invitato i telespettatori a scrivere sulle Instagram Stories del profilo social della ...

Bianca Guaccero - i fan di Detto Fatto scontenti : “Manca Ciacci” : la reazione della conduttrice : Bianca Guaccero, critiche sulla nuova edizione di Detto Fatto: la conduttrice risponde ai fan Bianca Guaccero, dopo il successo della prima edizione da lei condotta, è tornata da due giorni al timone di Detto Fatto. Quest’anno il programma di Rai2 vede tante novità: nuova collocazione oraria, allungamento della diretta e soprattutto nuovi protagonisti. Al posto […] L'articolo Bianca Guaccero, i fan di Detto Fatto scontenti: ...

Tutti contro Bianca Guaccero - brutte notizie per la conduttrice di Detto fatto : Detto fatto è iniziato ma c’è qualcosa che non torna tra i fan del programma Rai. Tanti gli utenti che hanno definito l’ultima stagione: “Noiosa. Manca Ciacci”. In effetti è ricominciata da solo due giorni, l’ottava stagione del factual show di Rai2. Quest’anno con tante novità: la nuova collocazione oraria alle 14.50 e due nuovi co-conduttori al posto di Giovanni Ciacci, Carla Gozzi e Guillermo Mariotto. Ma più di qualcosa avrebbe fatto ...

Bianca Guaccero si sfoga prima di Detto Fatto : “Momenti difficili” : Detto Fatto allungato, Bianca Guaccero emozionata: la confessione prima della puntata È stato un inizio di stagione decisamente frizzante per Bianca Guaccero a Detto Fatto, il factual rivolto ad un pubblico più giovane e più ampio in onda sul secondo canale della Tv di Stato. Dopo il debutto con 638.000 spettatori, pari al 5.99% di share, nella seconda puntata di ieri, martedì 17 settembre, Bianca Guaccero ha ottenuto soltanto 540.000 ...

Carla Gozzi : «Io - paladina dell’eleganza (anche a Detto Fatto)» : Carla Gozzi, i programmi tvCarla Gozzi, i programmi tvCarla Gozzi, i programmi tvCarla Gozzi, i programmi tvCarla Gozzi, i programmi tvCarla Gozzi, i programmi tvCarla Gozzi, i programmi tvCarla Gozzi, i programmi tvCarla Gozzi, i programmi tvSe non le chiedessimo com’è vestita, ci sembrerebbe una mancanza imperdonabile. «Indosso un tailleur nero con scarpa col tacco décolleté. Potrei sembrare la manager di una qualsiasi azienda italiana», ...

Detto Fatto si allunga : dal 18 settembre il programma dura di più : Detto Fatto orario: da mercoledì’ 18 settembre 2019 il programma si allunga Buone notizie per i fan di Detto Fatto. Come rivela in anteprima Tv Blog, da mercoledì 18 settembre 2019 cambia l’orario del programma di Rai Due. Il factual show condotto da Bianca Guaccero, che lo scorso anno ha raccolto l’eredità di Caterina Balivo, […] L'articolo Detto Fatto si allunga: dal 18 settembre il programma dura di più proviene da ...