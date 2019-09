Debito pubblico | chi lo detiene in Italia e in Europa – infografiche

Il Debito pubblico sfonda il muro dei 2.400 miliardi : In Italia il debito pubblico sfonda il muro dei 2.400 miliardi. A luglio il debito delle Amministrazioni pubbliche e' aumentato di 23,5 miliardi

Nuovo record del Debito pubblico : ecco i perché?dell’aumento e le conseguenze sulle nostre tasche : Studiosi ed economisti concordano: basterebbe un tasso di crescita nominale (dunque comprensivo di inflazione) attorno al 2-3% per cominciare a ridurre il debito (in costanza delle altre variabili) in automatico, senza ricorrere a manovre lacrime e sangue comunque depressive per l'intero ciclo economico

Debito pubblico da capogiro - nuovo record : superati i 2400 miliardi - allarme di Bankitalia : Secondo i dati di Bankitalia, presentati nella pubblicazione statistica "Finanza pubblica, fabbisogno e Debito", il Debito pubblico italiano ha registrato una crescita record di 23,5 miliardi nel solo mese di luglio rispetto a quello precedente, sfondando quota 2400 miliardi di euro. Un incremento significativo che arriva alla vigilia dei lavori per la legge di bilancio del nuovo governo Conte. Il ministro dell'Economia, Gualtieri: "Sostegno ...

Pubblico in Italia - privato in Svizzera : Paese che vai - Debito che trovi : Il debito è una questione culturale? Diventa “Pubblico” dove c’è sfiducia generalizzata nello Stato e “privato” dove al contrario la società si fonda sulla fiducia nella collettività? Lo suggerisce un recente studio di Lombard Odier sulla composizione del debito nei vari Paesi sviluppati. Con molte sorprese (e qualche conferma)

Debito pubblico - l’incertezza politica ha un costo extra di 5 miliardi : È l’esborso aggiuntivo che, a causa dell’instabilità, il Tesoro ha pagato quest’anno e pagherà nel prossimo su tutti i titoli di Stato emessi durante il Governo gialloverde

L'economia europea si è fermata e nell'Italia a crescita zero vola il Debito pubblico : A giugno il debito è aumentato di 21,5 miliardi. E i dati Eurostat certificano come il rallentamento delL'economia colpisca...

Bankitalia - nuovo record del Debito pubblico : a giugno sale a 2386 miliardi : Aurora Vigne L'incremento riflette l'aumento di 20,5 miliardi delle disponibilità liquide del Tesoro a 67,7 miliardi, erano pari a 48,4 miliardi a giugno 2018 Un nuovo record per il debito pubblico. A giugno il passivo delle Amministrazioni pubbliche è aumentato di 21,5 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 2.386,2 miliardi. Lo rende noto la Banca d'Italia. L'incremento riflette l'aumento di 20,5 miliardi delle ...

Il (mio) Debito pubblico : Mi sono accorto di essere pieno di debiti. Anzitutto quello con mio padre, partigiano, operaio in una ormai scomparsa fabbrica di mattoni, sindacalista di base, morto d’infarto perché con un cuore troppo umano. Sono indebitato con mia madre contadina schietta che ha lavorato fino all’ultimo giorno della sua vita. Sopravvissuta per vent’anni a suo marito ha voluto assicurarsi per tempo di avere la propria tomba posta giusto sotto quella del suo ...

Le prospettive su Pil e Debito pubblico secondo il Fmi : l'Italia non è un 'bene rifugio' : I titoli di Stato italiani non sono un bene rifugio. Lo conferma l'andamento in controtendenza degli ultimi giorni in Borsa. Il clima di incertezza degli investitori, aggravato dalla minaccia di una guerra commerciale Usa-Cina, ha spinto verso l'alto la domanda dei Bund tedeschi: i tassi di rendimento sono scesi al di sotto dello zero, sia per i titoli trentennali (-0,066% nella giornata di ieri) che decennali (-0,517%). Lo stesso vale per i ...

Climate change - due gradi in più costano come 27 volte il Debito pubblico italiano : Secondo stime per difetto, il conto per un paio di gradi di riscaldamento si aggira intorno ai 69mila miliardi di dollari entro il 2100: una cifra enorme, che scende a “soli” 54mila miliardi di dollari nel caso l’aumento della temperatura si fermasse a un grado e mezzo. Ma il vero problema sarebbe un riscaldamento superiore ai due gradi, che innescherebbe il temuto “warming feedback loop”. Con esiti davvero imprevedibili

Chi controlla il Debito pubblico italiano : Gli stati che detengono i titoli decidono sullo sviluppo del paese. In italia per ora è tregua, ma a settembre si torna a ballare. E dopo anni i tedeschi sono tornati a investire su di noi. Ecco perché Ai cinesi non piace più Donald Trump: e il segnale lo lanciano con i titoli di Stato"