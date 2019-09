Danny Carey dei Tool parla già di un nuovo album | “Abbiamo tonnellate di materiale”

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 19 settembre 2019) La domanda è d'obbligo per tutti i fan della band di Los Angeles:deivuole ditrollare il pubblico dopo l'uscita dell'attesissimo Fear Inoculum? C'è chi, addirittura, di una band che dopo l'ultima pubblicazione si sente abbastanza a posto con la coscienza per riprendere a giocare con la fanzone sulle possibilità di ascoltare nuova musica. Per chi dovesse sentirere deiper la prima volta è bene riassumere la loro storia in una riga: dopo aver scritto una delle pagine più importanti dell'alternative/progressive metal degli ultimi 25 anni, la band non pubblicava più unda 13 anni dopo il capolavoro 10.000 Days (2006) e quest'anno, il 30 agosto, ha lanciato ilFear Inoculum. Il buco di 13 anni tra le due pubblicazioni è una ferita ancora aperta, e per questo le aspettative sulla band si sono fatte altissime....

