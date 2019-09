Dalle campane del matrimonio al wedding blues Depressi dopo il sì ? C' è un

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 19 settembre 2019) Se il periodo successivo al vostronon è magnifico come l’avevate sempre sognato, non preoccupatevi: siete anche voi vittime del, una sindrome abbastanza diffusa che colpisce molti neosposi (senza differenza di sesso) e consiste in una sorta dione post nozze. In un articolo recentemente pubblicato dal New York Times, accanto alle voci di almeno tre coppie che lamentano “solitudine, tristezza, abbandono” nei giorni successivi l’agognato “sì”, molti studiosi e psicologi provano a spiegare cosa porti a far vivere con inquietudine i primi mesi da marito e moglie.Laura Stafford, professoressa e direttrice della School of Media and Communication della Bowling Green State University, e Allison Scott Gordon, professoressa associata presso il Dipartimento di Comunicazione dell’Università del ...

