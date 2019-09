Dalla fibra ottica all’accordo con Netflix | Sky cambia pelle

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 19 settembre 2019) Sky Italia. Dal 1° ottobre Maximo Ibarra sarà il nuovo CEO del gruppo che è attesosfida forse più importante della sua storia, iniziata nel 2003 con la fusione di Stream e Tele+.Sky Italia non sarà più solo il più importante gruppo di pay tv ma diventa qualcosa di simile a un operatore di telecomunicazioni retail, e quindi potrà offrire ai clienti un pacchetto all inclusive: rete Internet, linea fissa e contenuti (sport, film, serie tv, eccetera).Grazie a un accordo di affitto della rete indi Open Fiber (operatore solo wholesale, all’ingrosso) Sky entrerà di fatto in competizione con Vodafone, Tim, WindTre e Fastweb (con cui ha rescisso di recente l’accordo per l’offerta Home-pack). E questoil quadro, tanto che anche Tim si sta muovendo per allargare la propria offerta ...

