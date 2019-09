Fonte : ilsole24ore

(Di giovedì 19 settembre 2019) Palazzo Chigi ha approvato il provvedimento sul “perimetro” di sicurezza nazionale cibernetica. Via liberaalla riorganizzazione dei ministeri. Slitta l’esame della bozza disull’emergenza climatica

fisco24_info : Dal Cdm ok al decreto cybersecurity, c’è anche golden power sulla Borsa: Palazzo Chigi ha approvato il provvediment… - EnergiaOltre : Il testo del provvedimento sul #clima, annunciato dal ministro Sergio Costa, dovrebbe essere chiuso per essere in p… - OcchioCritico1 : @Gingio5 Sei tu che non capisci cucciolo,riformulo. Hai una fonte che dimostri quello che affermi visto che una mi… -