Da ciaone a fake news | ecco le nuove parole del Devoto Oli

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 19 settembre 2019) Se vi sembrano strane è perché non sono ancora entrate nel vostro lessico, ma ufficialmente sonodella lingua italiana. In un dizionario tende a entrare la società, al suo meglio e al suo peggio. Dipende sempre dalle. Nella versione aggiornata del vocabolario della lingua italiana concepito da Giacomoe Gian Carlo Oli nel 1967, sono entrate ledell’anti che sia antibufala o antivaccinismo, lati opposi di un problema dientrato nelle pagine che raccolgono le. Da questa edizione si sono aggiunti come autori Luca Serianni e Maurizio Trifone per una revisione delle voci «con una costante riscrittura delle voci in maniera semplice, moderna e universalmente comprensibile», ma anche con l’aggiunta di nuovi termini. Solo nella versione cartacea ci sono 75.000 voci, 250.000 definizioni, 45.000 locuzioni e 3rubriche di pronto soccorso ...

