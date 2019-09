Cruel Peter | l' horror gotico italiano conquista gli Usa

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 19 settembre 2019) L’come una favola di Italo Calvino. Un misto di intelligenza e di leggerezza in cui si gioca con le parole e con le immagini all’insegna sia dell’italianità, nel senso migliore della parola, sia del respiro internazionale. “”, un film di Ascanio Malgarini e Christian Bisceglia, racchiude tutto questo. È una fiaba ambientata a Messina, che adesso sbarca negli USA con la casa di distribuzione Vertical Entertainment che ne ha acquistato i diritti e lancerà la pellicola nelle sale cinematografiche americane e on demand nei primi mesi del 2020.La paura, il mistero, il thriller, per novanta minuti, ruotano attorno al cimitero inglese della città dello Stretto su due diversi piani temporali. Il 1908 anno in cui Messina viene distrutta dal terremoto e il 2019 quando un archeologo britannico Norman Nash sbarca in ...

HuffPostItalia : 'Peter Cruel', l'horror gotico italiano conquista gli Usa - TV7Benevento : Cinema: horror 'Cruel Peter' di Bisceglia e Malgarini sbarca in Usa... - KylieElaine333 : @MKaysquared Cruel Peter Cottontale Remix -