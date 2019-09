Cristiano Ronaldo | ' Messi è fantastico ma io sono il migliore di sempre'

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 19 settembre 2019) È uno dei giocatori riferimento a livello mondiale, ma allo stesso tempo è un vero e proprio brand, uno dei più conosciuti: parliamo ovviamente di, un'icona ed esempio per molti sportivi e non. Il giocatore è stato intervistato da ITV, e ha parlato di molti argomenti, dalle ambizioni sportive al rapporto con la famiglia, alla 'sfida' con. Il primo argomento affrontato è stato Instagram, conè il terzo al mondo in classifica come influencer: un riconoscimento a cui il portoghese però non è interessato, in quanto vuole è essere il primo nel lavoro e quindi da giocatore, non sui social. Riguardo al fatto di essere considerato una vera e propria icona mondiale, lo stesso ha ribadito che è sicuramente bello esserenella prima pagina dei giornali, ma la privacy è altrettanto importante e spesso gli manca, ma ne è consapevole ed ha 'accettato' ...

