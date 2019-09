Cordoni ombelicali scomparsi | banca del sangue denunciata

Cordoni ombelicali “scomparsi” - presentata denuncia alla procura di Ginevra : Dove sono finiti i Cordoni ombelicali affidati alla banca di cellule staminali Cryo-Save con sede in Svizzera? Potrebbe stabilirlo un’inchiesta della procura di Ginevra che a cui è stata presentata una denuncia nei confronti dell’azienda e dei rispettivi responsabili dall’autorità elvetica competente in materia di salute, l’Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp). In una nota ipotizza che la Cryo-Save di Plan-les Ouates ...

I Cordoni ombelicali scomparsi in Svizzera : coinvolte 15 mila famiglie italiane : La biobanca dell’azienda elvetica Cryo-save avrebbe dovuto conservare, a pagamento, il sangue del cordone ombelicale dei loro figli per vent’anni. Ma adesso, di quel materiale biologico, sembra non esserci più traccia. Sono 15 mila circa le famiglie italiane che si erano rivolte alla banca privata (con laboratori in Svizzera e una controllata in Italia) e non sanno che fine abbiano fatto i loro cordoni. Potrebbero essere a Varsavia, nella sede ...