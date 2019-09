Contro la violenza di genere l’incontro ‘Innamòrati di Te’

Brescia : Contro la violenza di genere l'inContro 'Innamorati di Te' (2) : (AdnKronos) - In Europa quasi 18 milioni di bambini hanno subito abusi sessuali (dato 2013 World Health Organization). In Italia, secondo gli ultimi dati Istat disponibili, nel 2015 sono state avviate 1.032 indagini per il reato di atti sessuali con minori, nonché 720 per pornografia minorile. Un’in

Bufera Contro Bruno Vespa per l'intervista a Lucia Panigalli - vittima di violenza : “Lei è fortunata, perché è sopravvissuta. Tante donne vengono uccise”. Polemica per l’intervista fatta martedì sera da Bruno Vespa a Lucia Panigalli, sopravvissuta a un tentativo di omicidio da parte dell’ex compagno nel 2010 e ora sotto scorta. Pubblico, associazioni e utenti social hanno criticato le frasi e i toni utilizzati durante la trasmissione.VIDEO - “Se avesse voluto ucciderla, ...

Bruno Vespa e l’intervista a Lucia Panigalli - uno tsunami dei peggiori pregiudizi sulla violenza Contro le donne : Il patriarca allarga le braccia con benevolenza e parla con accondiscendenza alla donna che gli è seduta di fronte. Sorride e sembra quasi sul punto di dirle “tranquilla, sciocchina” così come sembra non ascoltarla neppure, centrato su ciò che ha da dire. Il patriarca sta assiso su un cumulo di detriti e residui di una cultura che fonda il dominio maschile e sussurra al suo orecchio stereotipi, pregiudizi, luoghi comuni sulle donne, ...

Cartello incita alla violenza Contro le donne : “Torna a casa e rompi le ossa a quella z.....a di tua moglie” : Il Cartello shock è comparso nei pressi di un parcheggio a Bagnaia, in provincia di Viterbo. Dopo le prime sdegnate...

Per Elisa - Contro la violenza sulle donne - l'informazione faccia la sua parte : Non c’è nessun gigante buono, nessun amore non corrisposto, nessun raptus. Ci sono solo odio, violenza, una ragazza di 28 anni uccisa, un femminicidio. Una storia sbagliata, nei contenuti e nel racconto. Elisa Pomarelli è stata cancellata, nella sua identità e storia, per spostare, invece, i riflettori e la comprensione su chi l’ha uccisa. Si indaga sulle possibili motivazioni del gesto dell’assassino, su ...

Codice Rosso - cosa non funziona nella legge Contro la violenza sulle donne? : «Fare le leggi senza tenere conto della realtà pratica della struttura che le deve poi sostenere è solo riempirsi la bocca e sciacquarsi la coscienza». L’avvocato Francesca Garisto, che collabora con D.i.Re, Donne in rete contro la violenza, non è per nulla stupita dei problemi che segnalati relativamente al Codice Rosso, la procedura prevista dalla nuova legge per le vittime di maltrattamenti in famiglia, stalking e violenze sessuali. La voce ...

«Jojo Rabbit» - Contro la violenza del pensiero nazista alla maniera di Chaplin : Taika Waititi ,il regista degli ultimi film dedicati a Thor, come non l’abbiamo mai visto, nelle vesti di un’inedita versione di Hitler in Jojo Rabbit, film di cui il regista è anche interprete e sceneggiatore. La pellicola, infatti, costituisce una coraggiosa operazione cinematografica di satira nei confronti del (neo)nazismo. Il film, che sarà nelle sale statunitensi il prossimo 18 ottobre, non ha ancora una data di uscita italiana e nel ...

Britney Spears - suo padre Jamie sarebbe indagato per violenza Contro il nipote Sean : Britney Spears è finita nuovamente al centro del gossip e su tutti i magazine americani. Questa volta, però, la cantante non ha spiazzato i suoi numerosi fan con un altro colpo di scena di quelli che negli anni precedenti hanno lasciato senza parole: a far parlare, infatti, è stato Jamie Spears, padre della cantante il quale sarebbe stato indagato per violenza nei confronti del nipote Sean Preston, un ragazzino di soli 13 anni. Le gravi accuse ...

Il governo francese ha avviato tre mesi di lavoro collettivo per trovare proposte concrete Contro la violenza sulle donne : La segretaria di Stato francese per la Parità, Marlène Schiappa, ha avviato oggi una serie di incontri dedicati alla violenza contro le donne: da oggi fino al 25 novembre (giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne) diversi ministri (Giustizia,

Procuratore di Milano : "Il Codice Rosso Contro la violenza di genere è problema pratico" : “Qua nessuno vuole contestare il Codice Rosso, dico che sta diventando un problema a livello pratico, il problema è come gestirlo, già ora ci sono 30 allarmi al giorno (ossia denunce o segnalazioni in Procura, ndr) e ciò ci impedisce di estrapolare i casi più gravi”. Così il Procuratore di Milano Francesco Greco, parlando coi cronisti dell’ennesimo femminicidio, ossia la morte di Adriana ...

Torna la violenza a Hong Kong : molotov e mattoni Contro la polizia - che risponde con i lacrimogeni : Scontri tra manifestanti e polizia a Hong Kong. Dopo la mobilitazione pacifica di domenica scorsa, con la mobilitazione di più di un milione di persone, è Tornata la violenza nella città autonoma cinese al dodicesimo weekend consecutivo di proteste.Due molotov sono state lanciate a Telford Plaza verso gli agenti in tenuta antisommossa fuori dalla stazione di polizia di Ngau Tau Kok: le forze dell’ordine hanno risposto ...

Venezia 76 : presentazione del cortometraggio “I Sogni Sospesi” un progetto Contro la violenza sulle donne : Il corto "I Sogni sospesi" verrà presentato durante la Mostra del cinema di Venezia il 2 settembre Lunedì 2 settembre presso la sala della Regione Veneto dell’Hotel Excelsior al Lido ...

