Concorso per diplomati | 47 agenti di polizia locale a Venezia | il bando scade 17 ottobre

Concorso 1052 Vigilanti Mibac - ultimi giorni per partecipare. Ecco i quiz per la preselettiva : ultimi giorni per iscriversi al Concorso 1052 Vigilanti Mibac: fino a lunedì 23 Settembre 2019 sarà possibile trasmettere le domande di partecipazione e i documenti indicati nel bando mediante la piattaforma online Step-one 2019. Per essere ammessi alla procedura gli aspiranti candidati devono essere in possesso dei requisiti generali, necessari alla partecipazione alle selezioni pubbliche, e del diploma di scuola secondaria di II grado. In ...

Concorso Ripam Campania : in corso di svolgimento le prove preselettive per il profilo D : Nel pomeriggio di ieri 18 settembre, sono iniziate le prove preselettive per i laureati del profilo D del Concorso Ripam indetto dalla Regione Campania. I primi candidati a sostenere la prova sono stati quelli il cui cognome inizia con la lettera C. La Ripam ha reso noti i padiglioni assegnati per cognome sino al prossimo venerdì 20 settembre (restano da assegnare i cognomi con le lettere O, P, Q, R, S, T, U, V e Z). Le prove preselettive del ...

Comune Napoli - Concorso per 96 agenti di Polizia municipale : domande fino al 4 ottobre : Continuano ad arrivare delle opportunità lavorative in questo 2019, dove le selezioni bandite nella pubblica amministrazione sono davvero numerose. Il Comune di Napoli ha infatti bandito un nuovo concorso per l'assunzione a tempo determinato di 96 agenti di Polizia municipale. Una selezione per la quale ci si attende un numero alto di candidature. È importante per prima cosa sottolineare sul calendario la data entro la quale si potrà inoltrare ...

Superenalotto di oggi - 17 settembre 2019 : i numeri vincenti del Concorso n.112 : Il Superenalotto è un gioco d’azzardo, legale, a premi gestito dalla SISAL. Fu introdotto in Italia il 3 dicembre 1997, in luogo del precedente Enalotto. Suo ideatore è stato Rodolfo Molo, ex presidente di Sisal e figlio di Geo Molo, che fu uno degli inventori del Totocalcio. Il gioco del lotto (o semplicemente lotto) è […] L'articolo Superenalotto di oggi, 17 settembre 2019 : i numeri vincenti del concorso n.112 sembra essere il ...

Concorso 55 esperti Banca d’Italia : requisiti - domanda e prove in sintesi : Nella Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 68 del 27 Agosto 2019 è stato pubblicato il bando di Concorso 55 esperti Banca d’Italia, per l’assunzione a tempo indeterminato di: 30 esperti nelle discipline economico-aziendali; 5 esperti nelle discipline economico-finanziarie; 10 esperti nelle discipline giuridiche; 10 esperti nelle discipline statistiche. Nel bando sono indicate le aree e le mansioni in ...

Concorso Mibac - scadenza 23 settembre : ultima settimana per candidarsi : E' rimasta solo una settimana per potersi candidare al Concorso bandito dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali funzionale al reclutamento di 1052 unità di personale da assumere con un contratto a tempo indeterminato. Le figure selezionate verranno impiegate come vigilanti e inquadrati nella seconda area, fascia economica F2, nel profilo professionale di assistente alla fruizione accoglienza e vigilanza al Mibac....Continua a leggere

Bando di Concorso Giustizia Amministrativa per 40 referendari Tar : scadenza 9 novembre : Sulla Gazzetta Ufficiale n.72 è stato pubblicato un Bando di concorso per 40 posti di referendario di Tribunale Amministrativo Regionale. La procedura selettiva prevede il superamento di quattro prove scritte e una orale. Requisiti e titoli richiesti per l'ammissione al concorso pubblico La domanda di partecipazione potrà essere effettuata da parte di chi faccia parte di una delle seguenti categorie: Magistrati contabili e della Giustizia ...

Concorso coordinatore pedagogico per area cultura e scuola - scadenza 26 settembre : E' stato recentemente indetto dall'Unione di Val D'Enza di Cavriago, in provincia di Reggio Emilia, un Concorso pubblico per l'assunzione di un coordinatore pedagogico da assegnare al comune di Montecchio Emilia. Nel caso di ricezione di un numero superiore di 30 istanze di partecipazione, il Comune si riserva di avviare una prove selettiva, prima della prova scritta e orale disposta per l'attribuzione dell'incarico. Le domande dovranno essere ...

Concorso per 96 agenti di Polizia locale a Napoli : il bando ha scadenza il 4 ottobre : Il bando di Concorso per 96 agenti della Polizia locale è stato pubblicato sul sito internet del comune di Napoli. I candidati dovranno affrontare una prova fisica e una prova scritta, oltre a possedere i requisiti di legge. Il vicesindaco di Napoli, Enrico Panini e l'assessore con delega alla Polizia locale, Alessandra Clemente, insieme ai presidenti delle Commissioni competenti (Laura Bismuto e Vincenzo Solombrino) e il comandante Ciro ...

Concorso Regione Emilia Romagna 2019 - ultime ore per candidarsi. Cosa sapere della preselettiva : ultime ore per candidarsi ai primi bandi pubblicati del Concorso Regione Emilia Romagna 2019, finalizzati al reclutamento di 447 unità, tra cui: 37 Specialisti programmazione del territorio, della mobilità e della tutela ambientale; 43 Specialisti gestione del territorio e del patrimonio pubblico; 83 Specialisti in materie economiche e finanziarie; 59 Specialisti della trasformazione digitale; 108 Specialisti amministrativo ...

Concorso Mibac per 1052 assunzioni : scadenza fissata per il 23 settembre : Si avvicina la scadenza del Concorso Mibac bandito dall'ex ministro dei beni e le attività culturali Alberto Bonisoli: il bando pubblicato in gazzetta ufficiale il 9 agosto 2019 permette l'assunzione di 1052 unità di personale da inserire nel ruolo di vigilante a tutela dei musei, parchi e altri beni culturali presenti nel nostro paese. Il tempo a disposizione per inviare la candidatura è sempre meno: tutti i cittadini in possesso dei requisiti ...

Salvaprecari - il 17 settembre incontro Miur-sindacati per Pas e Concorso straordinario : Un comunicato stampa della FLC CGIL rende noto che il Miur ha convocato i principali sindacati del comparto scuola per discutere delle procedure di avvio dell’anno scolastico e per riprendere il cammino del decreto Salvaprecari. L’incontro, a quanto pare, è stato fermamente voluto dal neo ministro Lorenzo Fioramonti, in vista delle palesi criticità più volte annunciate dalle stesse sigle sindacali circa la carenza abnorme di personale scolastico ...