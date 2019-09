“Con i piedi…” Eleonora Pedron | la confessione hot lascia tutti senza parole

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 19 settembre 2019) Che sia una bomba sexy lo sapevamo, ma fino a questo punto…è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta dal lunedì al venerdì dalla mezzanotte e trenta alle sei del mattino. Ha parlato di Miss Italia, il concorso di bellezza che vinse nel 2002: “Una esperienza indimenticabile. La vittoria di Miss Italia è stata una emozione unica che ha cambiato la mia vita. Venivo dal paesino di campagna e poi mi sono ritrovata catapultata in un mondo un po’ diverso, in una realtà che era molto lontana da me ma che sognavo sin da quando ero piccola. Per me è sempre stata irraggiungibile. La vedevo con i miei genitori, non me ne perdevo una, con mia madre e mio padre cercavamo sempre di individuare quale sarebbe stata poi la vincitrice. Credo che il concorso faccia parte della tradizione ...

giornalisteTV : @fabbricainter @DiDjorkaeff quindi una mezzala con piedi e intelligenza da numero 10? - kekko1897 : @giuliogori Si ma Rodrigo da sensazioni positive sempre.... ci sarebbe anche Rabiot in mezzo al campo con piedi e tempi diversi - elysava : Io non capirò di calcio, ma come si fa a non vedere che ci sono giocatori inadatti????Abbiamo Rabiot, Ramsey, Dybal… -