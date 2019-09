Comincia al Roots di Catania la nuova stagione teatrale

(Di giovedì 19 settembre 2019) Al via aldiladi “La Casa di Creta Teatro Argentum Potabile” per adulti e bambini. Conferenza stampa di presentazione

Dalla Rete Google News

La Repubblica

Il Salotto Buono Via Provana 3/e. Alle 19. Torna nel Salotto Buono di via Provana, la rassegna cinematografica “Aperitivo e Cinema in Salotto". In programma ...