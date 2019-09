Cinque consigli per un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata

Cinque consigli per evitare la disidratazione : Come ogni estate, con l'avanzare del caldo, si rinnova la lista dei consigli per soffrire il meno possibile. Fondazione Acqua, realtà collegata a Mineracqua associazione che riunisce i produttori delle acque minerali naturali e di sorgente, quest'anno ha redatto un documento con l'aiuto del Prof Fabbri, Coordinatore Scientifico di Fondazione Acqua e Professore associato di endocrinologia all'Università di Roma Tor Vergata, per ...

Bimbi scalmanati in vacanza? Cinque consigli per placarli (mentre voi ve la dormite) : Quando leggerete questo pezzo sarò felicemente in vacanza e, come per tutti i fruitori di ferie estive, la cosa più importante sarà godere al massimo del tempo concessoci per rigenerarci. Per chi ha dei marmocchi intorno all’ombrellone però, questa stagione presenta anche alcune insidie. Non è infatti sempre facile conciliare il nostro bisogno di relax con le aspettative dei cuccioli che, dopo un anno di scuola, sport e impegni si ritrovano di ...

