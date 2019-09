Ciclismo femminile | Mondiali 2019 | le convocate dell’Italia Marta Bastianelli per

Ciclismo - Mondiali 2019 : scelto il terzetto femminile per la cronostaffetta mista. Presente Elisa Longo Borghini : Svelato anche il terzetto femminile che rapPresenterà l’Italia nella nuova cronostaffetta mista introdotta quest’anno ai Mondiali di Ciclismo al posto della staffetta per squadre di club. Nello Yorkshire rivedremo la stessa specialità vista già agli Europei, dove sarà Presente anche la formazione azzurra. L’Italia, terza in Europa, vuol far bene anche nella rassegna iridata: Davide Cassani nel pomeriggio aveva comunicato il ...

Il c.t. del Ciclismo femminile sentito dalla Federciclo : “Non lo so se esiste il #Metoo nel ciclismo” : Dopo che la Federciclismo ha aperto un’indagine sul tema del #Metoo nel ciclismo a seguito dell’inchiesta condotta da Il Giornale, il c.t. delle donne Edoardo Salvoldi è stato sentito dal procuratore della Federciclo per capire. La Gazzetta dello Sport propone alcune domande a Salvodi dopo la sua audizione “Al procuratore ho detto che quando si parla di abusi, violenze, ricatti, violenza sessuale, non esiste niente, niente, e non mi ...

Abusi nel Ciclismo femminile - procura federale ha aperto un fascicolo : sentito il ct Salvoldi : La procura della Federciclismo ha aperto un fascicolo, al momento contro ignoti, per indagare sui presunti casi di Abusi all’interno della Nazionale di ciclismo femminile. Mercoledì a Roma il procuratore capo Nicola Capozzoli ha ascoltato il commissario tecnico Dino Salvoldi, 48enne che dal 2005 guida le azzurre del pedale forte degli ottimi risultati raggiunti a livello di medaglie. Ma c’è stata anche la deposizione di Roberto ...

Ciclismo femminile - inchiesta #MeToo : Martinello - Salvoldi e Chiappa ascoltati dalla Procura : Il #MeToo nel Ciclismo femminile è arrivato anche in Italia e la Procura della FederCiclismo ha aperto un fascicolo “contro ignoti” per fare chiarezza sulla vicenda. Lo scandalo sulle molestie sessuali nel mondo del Ciclismo è emerso dopo le accuse di quattordici atlete a un team manager belga, svelate dal Corriere della Sera, e si è poi allargato anche al nostro Paese. Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ieri a Roma ...

Fango sul Ciclismo femminile - accusato di molestie sessuali il patron Healt Mate : “se non ci lasciavamo toccare…” : L’israeliana Esther Meisels e altre colleghe hanno denunciato per molestie sessuali Patrick Van Gamsen, patron di Health Mate Uno scandalo sconvolge il mondo del ciclismo femminile, una storia assurda che rischia di costare carissima al protagonista di questa torbida vicenda. A rivelarla è stata Esther Meisels, una professionista israeliana che ha puntato il dito contro Patrick Van Gamsen, patron di Health Mate. La versione della ...

Ciclismo femminile : il Team Sunweb istituisce il protocollo #Metoo cycling - un decalogo contro abusi e molestie sessuali : Il mondo del Ciclismo manda un primo deciso segnale in risposta allo scandalo esploso nello scorso giugno con tre diverse denunce per molestie sessuali nei confronti di Patrick Van Gamsen, direttore sportivo della formazione belga femminile Healt Mate Cyclelive. La squadra tedesca del Team Sunweb ha deciso di istituire il protocollo “#Metoo cycling”, ispirato al movimento internazionale che si occupa di dare spazio e denunciare ...

Ciclismo femminile - PostNord Vårgårda 2019 : il sigillo allo sprint di Marta Bastianelli - battuta Marianne Vos : Marta Bastianelli suona la nona sinfonia alla PostNord Vårgårda 2019, corsa svedese che fa parte del circuito Women’s World Tour. La campionessa d’Italia si fregia del primo successo in maglia tricolore aggiudicandosi una prova complicata, resa assai insidiosa dagli otto settori di strada sterrata. Nonostante la complessità del percorso e il tentativo dell’olandese Moniek Tenniglo (Mitchelton-Scott) che si è prodotta in ...

Ciclismo su pista - Mondiali junior 2019 : Sofia Collinelli è sesta nell’inseguimento femminile. Nessuna medaglia per l’Italia : Non arrivano medaglie in casa Italia nella quarta giornata dei Mondiali 2019 juniores di Ciclismo su pista in corso di svolgimento nel Velodromo di Berlino (Germania). Cinque le specialità in programma quest’oggi: i 500 metri femminili, la corsa a punti femminile, l’inseguimento individuale femminile, l’omnium e lo sprint maschile. Nei 500 metri donne, che non vedevano azzurre al via, è stata la francese Kouame a imporsi con il ...

Ciclismo femminile - Postnord Vårgårda WestSweden 2019 : nella cronosquadre si impone la Trek-Segafredo - settima Valcar : Non solo gli uomini, spazio anche al circuito World Tour al femminile per il Ciclismo su strada. Oggi è andata in scena la Postnord Vårgårda WestSweden: ormai una classica per il calendario, una cronometro a squadre in terra svedese. 35,6 chilometri completamente pianeggianti con partenza ed arrivo a Vårgårda con le migliori squadre al mondo a sfidarsi. Ad imporsi sono le statunitensi della Trek-Segafredo che succedono nell’albo ...

Ciclismo femminile : il campionato italiano a cronometro si svolgerà ad ottobre a Castelgomberto : Arrivano finalmente una data e un luogo, dopo i tanti dubbi. Il campionato italiano a cronometro di Ciclismo su strada al femminile si disputerà: c’è stato bisogno di andare a pescare l’ultimo spazio possibile a disposizione, ma alla fine il problema è stato risolto. Come anticipato da Il Giornale di Vicenza, gara in programma sabato 12 ottobre e organizzata dalla polisportiva San Giorgio di Perlena e dal gruppo sportivo Mainetti. Il ...

Ciclismo su pista - Mondiali juniores Francoforte 2019 : l’Italia femminile è oro nell’inseguimento a squadre! : Quattro i titoli assegnati oggi nella seconda giornata dei Mondiali juniores di Ciclismo su pista: risuona l’inno di Mameli a Francoforte, in Germania, grazie al quartetto femminile dell’inseguimento a squadre, che si mette al collo la medaglia d’oro. Nell’inseguimento a squadre femminile è un epilogo da brividi a consegnare oro e titolo iridato alle azzurrine: Giorgia Catarzi, Camilla Alessio, Eleonora Camilla Gasparrini ...

Ciclismo femminile - Europei 2019 : splendido argento per Elena Cecchini! Vince l’olandese Amy Pieters : Arriva un’altra medaglia azzurra agli Europei 2019 di Ciclismo su strada. Ad Alkmaar (Olanda), nella prova in linea femminile Elite, Elena Cecchini conquista l’argento, battuta in volata dall’olandese Amy Pieters al termine di un’azione da lontano. La 27enne nativa di Udine è stata bravissima ad entrare nell’azione che ha deciso questa rassegna continentale, ma nello sprint a tre (bronzo per la tedesca Lisa Klein) non ha potuto nulla contro ...

