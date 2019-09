Chiara Ferragni e Quentin Tarantino | braccio di ferro al boxoffice

Chiara Ferragni svela perché ha chiuso per sempre con Pozzoli : il retroscena : perché Chiara Ferragni ha chiuso con Riccardo Pozzoli? Il documentario Unposted scioglie questo mistero una volta per tutte e svela un retroscena sulla rottura fra i due. Pozzoli e la Ferragni sono stati legati per diversi anni, sia dal punto di vista sentimentale che lavorativo, così tanto che spesso Riccardo viene indicato come colui che “ha creato Chiara”. Un’etichetta che è sempre stata stretta alla fashion blogger e che ...

Chiara Ferragni sull'ex Riccardo Pozzoli : "Voleva vendere 45% società alle mie spalle" : Dietro il successo di Chiara Ferragni c'è lui: si chiama Riccardo Pozzoli ed è stato per anni il fidanzato dell'attuale moglie di Fedez, il cervello dietro The Blonde Salad. Ad un certo punto si sono lasciati ma hanno continuato a collaborare, fino a quando non è accaduto qualcosa di molto scorretto.Lo spiega la stessa Ferragni nel suo biopic Chiara Ferragni Unposted, attualmente al cinema. Scrive il settimanale Gente: “Poche parola Chiara ...

Box Office Italiano - Chiara Ferragni Unposted esordisce con € 513.550 e vola al primo posto. 51.300 biglietti in un solo giorno : Box Office Italia 17 settembre 2019: Chiara Ferragni Unposted al primo posto con €513.550 C’era da aspettarselo. Il fenomeno Chiara Ferragni colpisce anche al box Office. L’esordio di ...

Chiara Ferragni - boom al cinema : mezzo milione di euro in 24 ore. Lei commossa : «Ecco i valori per cui mi batto...» : Chiara Ferragni, boom al cinema: mezzo milione di euro in 24 ore. Lei commossa: «Ecco i valori per cui mi batto...». Il docufilm Chiara Ferragni Unposted è uscito da appena un...

Chiara Ferragni felice per 'Unposted' : 'Miglior partenza del 2019 per un film italiano' : È stato un risveglio davvero emozionante quello che ha avuto oggi, 18 settembre, Chiara Ferragni. L'influencer, infatti, è stata informata del fatto che il documentario sulla sua vita ha esordito al primo posto del botteghino: dopo un solo giorno di proiezione in quasi tutti i cinema d'Italia, il film "Unposted" ha raccolto un incasso di oltre 500mila euro e un ottimo riscontro da parte del pubblico. La Ferragni al settimo cielo: il suo film ...

Chiara Ferragni : il suo film è da record - lei fa una grande sorpresa ai fan : Chiara Ferragni, il suo docufilm è da record. L’influencer, ieri, ha fatto una meravigliosa sorpresa ai suoi fan Ieri, 17 Settembre, Chiara Ferragni – Unposted è arrivato nei cinema italiani. Il docufilm che racconta la vita e i sogni realizzati di una delle influencer più amate al mondo era davvero tanto atteso. Così tanto che […] L'articolo Chiara Ferragni: il suo film è da record, lei fa una grande sorpresa ai fan proviene ...

Chiara Ferragni vola al box office : 50mila spettatori e mezzo milione di incassi in 24 ore : Oltre mezzo milione di euro in sole 24 ore. E per di più in un giorno lavorativo. Un debutto vincente per il film “Chiara Ferragni: unposted”. Il documentario sulla blogger e influencer italiana nel primo dei tre giorni di programmazione ha incassato 513.543 euro. Oltre 50mila persone sono accorse a vedere il film che racconta la vita dell’imprenditrice digitale di 32 anni.Questo risultato, assolutamente inedito per un ...

«Chiara Ferragni - Unposted» - la recensione senza spoiler : Una ragazza chiede a un tatuatore se il suo nuovo piercing, ora che è diventata mamma, le farà male. Poi si sdraia, si fa coraggio e si ripete: «I tuoi follower saranno fieri di te». E’ Chiara Ferragni nella prima scena di Chiara Ferragni – Unposted, il documentario firmato da Elisa Amoruso presentato oggi a Venezia 76 per poi uscire in sala il 17, 18 e 19 settembre e, più avanti, su Amazon Prime Video. In ...

Chiara Ferragni – Unposted - ieri la Premiere a Milano. Al cinema il 17 - 18 e 19 settembre : ieri, 16 settembre, all’Odeon The Space cinema di Milano, si è tenuta l’attesissima Premiere di Chiara Ferragni Unposted, il docu-film su Chiara Ferragni diretto da Elisa Amoruso. Il documentario, presentato alla 76. Mostra Internazionale d’Arte cinematografica di Venezia, sarà in sala il 17, 18 e 19 settembre. Chiara Ferragni, 31 anni, 15 milioni di follower, secondo la rivista Forbes prima influencer al mondo nel campo della moda, ...

Chiara Ferragni - perché vedremo il suo film anche se diciamo che non ci piace : Per il primo documentario sulla nostra influencer più famosa al mondo, «Chiara Ferragni Unposted», il genere di uscita e distribuzione è quello delle grandi occasioni. Anteprima mondiale a un festival del cinema internazionale (a dare prestigio e autorevolezza), uscita evento nelle sale (solo per tre giorni ma con circuito diffuso) e quindi lo streaming (su Amazon Prime Video). Il pubblico? Eterogeneo. Se il prodotto, infatti, a detta di chi ...

«Chiara Ferragni Unposted» - streaming - cinema - durata - trailer : Il titolo è semplice e accattivante: Chiara Ferragni Unposted, traducibile come "quello che Chiara Ferragni non ha postato" o ha deciso di non condividere nella sua fiorente attività di social influencer e prima blogger e poi imprenditrice di moda. Il documentario, che ha avuto come vetrina per un'anteprima internazionale addirittura la Mostra del cinema di Venezia, oggi e per tre giorni è alla prova del botteghino ...

«Chiara Ferragni – Unposted» - i look alla première milanese : Chiara Ferragni in Etro e FedezChiara Ferragni in Etro ed Elisa AmorusoValentina Ferragni in Dsquared2 e Marco FerragniRiccardo Nicoletti e Francesca Ferragni Valentina Ferragni in Dsquared2 e Luca VezilMarina Di Guardo in Atelier EméAlberta FerrettiMatilda Lutz Jeremy ScottSabrina BelliLorenzo SerafiniMargherita Missoni Veronica Etro e Alessandro FrigerioLeonetta FendiRiccardo SciuttoAndrea Della ValleGiorgio GuidottiSilvia GrilliDopo aver ...

