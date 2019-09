Charles Leclerc F1 | GP Singapore 2019 | “Amo i circuiti cittadini | punteremo al meglio

F1 - GP Singapore 2019 : l’esplosione di Charles Leclerc allontana le voci di Hamilton in Ferrari : Il quindicesimo round del Mondiale 2019 di F1 è ormai alle porte e la Ferrari, reduce dal doppio successo consecutivo di Spa (Belgio) e di Monza firmato dal monegasco Charles Leclerc, si trova a dover affrontare il weekend di Singapore. Sul tracciato cittadino di Marina Bay le Rosse dovrebbero far più fatica per via di una pista in cui sarà necessario avere tanto carico aerodinamico e in cui la velocità di percorrenza in curva sarà determinante. ...

F1 - GP Singapore 2019 : Charles Leclerc - da rookie a stella lucente. Con la macchina giusta è da Mondiale nel 2020 : Quando un anno fa la Ferrari ufficializzava l’approdo di Charles Leclerc al posto di Kimi Raikkonen molti tifosi e addetti ai lavori avevano storto il naso, accusando la scuderia di Maranello di lascia un “usato sicuro” per un salto nel buio con un 21enne che non aveva che disputato un campionato di Formula Uno. Anche le prime uscite avevano rafforzato questa idea, anche se in Bahrein il monegasco era arrivato ad un passo dalla ...

Ferrari - Charles Leclerc insaziabile : "Adesso punto al Mondiale" : "Ho già coronato tre sogni: sono in Formula Uno, sono in Ferrari e ho vinto due Gran Premi, uno per di più a Monza. Ora voglio assolutamente diventare campione del mondo". Un Charles Leclerc scatenato quello presentatosi ai microfoni del Tg1, anche se per il titolo di campione del mondo dovrà pensar

Formula 1 – Jody Scheckter e quel paragone che fa sognare la Ferrari : “Charles Leclerc è il Roger Federer dei motori” : L’ex pilota di F1, Jody Scheckter, ha paragonato il talento del Ferrarista Charles Leclerc a quello di Roger Federer Charles Leclerc è l’uomo del momento in casa Ferrari. Dopo una prima parte di stagione avara di soddisfazioni, il giovane pilota monegasco ha firmato una straordinaria doppietta fra Spa e (soprattutto) Monza, regalando alla Ferrari i primi due successi della stagione. L’ex Alfa Romeo è stato ricoperto di ...

F1 - Gerhard Berger : “A Sebastian Vettel manca l’istinto assassino di Charles Leclerc” : Il risultato di Monza è stato uno dei più deludenti di Sebastian Vettel da quanto è in Ferrari. Nel GP d’Italia 2019 di F1 il pilota tedesco ha commesso un errore imperdonabile, che ha distrutto di fatto la sua gara, chiusa con un 13° posto che è ben al di sotto delle aspettative, considerando ciò che ha saputo fare negli ultimi anni. Oltre a ciò c’è stato poi il confronto impietoso con Charles Leclerc, che si è andato invece a prendere una ...

Formula 2 - celebrati oggi in Francia i funerali di Anthoine Hubert : presente anche Charles Leclerc [GALLERY] : Il pilota della Ferrari ha voluto presenziare ai funerali dell’amico scomparso a Spa, insieme a lui anche Pierre Gasly Si sono tenute nella giornata di oggi i funerali di Anthoine Hubert, il pilota di Formula 2 scomparso dieci giorni fa a Spa, durante Gara-1 del Gp del Belgio. La cerimonia funebre si è tenuta a Chartres, nella cattedrale di Notre Dame della città francese, alla presenza di numerose personalità del motorsport. Oltre ...

Charles Leclerc - Lapo Elkann in delirio : le parole del rampollo Agnelli sul pilota Ferrari : Charles Leclerc, con la vittoria di Monza, ha conquistato il cuore di molti fan della Formula 1 che si erano un po' disinnamorati di questo sport. E tra i molti, c'è uno sponsor d'eccezione per il pilota monegasco della Ferrari: Lapo Elkann. Il rampollo della famiglia Agnelli, che ha assistito alla

Formula 1 – L’errore di Vettel e i complimenti a Leclerc - Binotto sicuro : “Charles è forte! Noi lo sapevamo - gli altri se ne stanno accorgendo ora” : Binotto analizza la domenica di gara di Monza: dai complimenti a Leclerc all’errore di Vettel, le parole del team principal Ferrari il giorno dopo il Gp d’Italia Sicuramente Charles Leclerc starà ancora festeggiando per la strepitosa vittoria di ieri a Monza: il giovane monegasco ha riportato la Ferrari sul gradino più alto del podio al Gp d’Italia ben 9 anni dopo l’ultimo successo. Leclerc ha regalato una grande ...

Chi è Giada Gianni - la fidanzata di Charles Leclerc : Ha fatto impazzire i tifosi italiani regalando alla Ferrari il Gran Premio di Monza, dopo nove anni: Charles Leclerc è il nuovo idolo dei fan del “Cavallino”. Classe 1997, il pilota monegasco, da quest’anno in Ferrari, promette di puntare a dare grandi soddisfazioni agli appassionati italiani di Formula 1. Giovane, talentuoso e bello, Leclerc è anche seguitissimo sui social e considerato un sex symbol. Attenzione però, perché il ...

Charles Leclerc e Giada Gianni - la fidanzata del campione della Ferrari è nata a Napoli : Una storia d'amore fortissima quella tra Charles Lecrerc e Giada Gianni, ma allo stesso modo discreta. La fidanzata del campioncino di Formula 1 è napoletana, genitori imprenditori di alto lignaggio. Vive nel Principato di Monaco, ha studiato nella stessa scuola di Alberto di Monaco e dei figli di Stephanie ma ogni tanto torna nella sua Napoli.Continua a leggere

Charles Leclerc - il ‘Predestinato’ : Una vittoria quella di Monza che scaccia gli ultimi dubbi sulla stoffa di Leclerc, chiamato adesso a riportare a Maranello il titolo mondiale Nell’ultima curva affiora l’emozione. Il traguardo è ormai lì, ad una manciata di metri dopo un Gran Premio lunghissimo, vissuto sempre con il cuore in gola. Charles Leclerc è il nuovo idolo del popolo Ferrari, del resto non potrebbe essere altrimenti dopo una gara così, anzi dopo due ...

F1 - GP Italia 2019 : quanti soldi guadagna Charles Leclerc? Lo stipendio del giovane monegasco : Ci sono volute 33 gare prima di salire finalmente sul gradino più alto del podio in Formula 1 per Charles Leclerc, il quale dopo aver trionfato per la prima volta in carriera nel GP del Belgio si è ripetuto sette giorni più tardi nel Tempio della Velocità, a Monza. Il talentuoso monegasco classe 1997 ha convinto tutti fino a questo momento nella sua prima stagione da pilota ufficiale della Ferrari, raccogliendo la bellezza di 4 pole position e ...

VIDEO F1 - GP Italia 2019 : Charles Leclerc e la festa della vittoria con i meccanici a Monza : Grande festa in casa Ferrari dopo la vittoria del monegasco Charles Leclerc nel GP d’Italia 2019, quattordicesimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Monza si è assistito a una corsa spettacolare, che ha sorriso a Leclerc, in grado di precedere il finlandese Valtteri Bottas e il britannico Lewis Hamilton. Male, invece, l’altro ferrarista Sebastian Vettel (13°), autore di un errore. Di seguito il VIDEO: VIDEO F1, GP Italia ...

Un fiume rosso ai piedi di Charles Leclerc a Monza! : Il sogno dei ferraristi si è avverato oggi pomeriggio a Monza grazie a Charles Leclerc che ha portato la Rossa sul gradino più alto del podio del GP d’Italia, da dove mancava da 9 anni, dalla vittoria di Fernando Alonso nel 2010. Una lunghissima attesa ripagata da 53 giri pazzeschi, tiratissimi, sempre incalzato da Lewis […] L'articolo Un fiume rosso ai piedi di Charles Leclerc a Monza! sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...