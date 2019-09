Champions League | le quote su Inter e Napoli dopo la prima giornata

Champions League - italiane al rapporto : cosa ci lascia la prima giornata : Una vittoria, due pareggi e una sconfitta. Questo il bottino conseguito dalle italiane all’esordio in Champions League. Paradossalmente, a fare meglio è stato chi sulla carta ha affrontato avversari molto forti. Chi ha fallito, invece, aveva davanti gare alla portata. Ma, non ce ne vogliano Inter e Atalanta, l’aver giocato determinate partite, in questa competizione, conta. E quindi non meravigli il risultato di ...

Juventus-Bayer Leverkusen - Champions League : partita in tv su Canale 5 martedì 1 ottobre : La Juventus affronterà il Bayer Leverkusen nella 2ª giornata del Gruppo D di Champions League. I bianconeri ospiteranno la squadra di Peter Bosz martedì 1 ottobre 2019 all’Allianz Stadium di Torino. Il fischio d’inizio sarà fissato alle ore 21:00, con diretta tv su Sky. La partita potrà essere vista anche in chiaro su Canale 5. Ottima notizia per i tifosi della “Vecchia Signora” sprovveduti di abbonamento alla pay-tv. La Juventus è reduce dal ...

Calcio - Champions League 2019-2020 : Juventus beffata - l’Atalanta subisce quattro gol : Un pari ed una sconfitta: questo il bilancio di questa sera per le formazioni italiane impegnate in Champions League 2019-2020 di Calcio. La Juventus sogna il colpaccio in casa dell’Atletico Madrid, ma viene raggiunta proprio al 90′, mentre l’Atalanta viene sonoramente battuta in Croazia. ATLETICO MADRID-Juventus 2-2 Dopo una prima frazione chiusa sullo 0-0, la ripresa regala spettacolo e gol: al 48′ Higuain detta ...

Champions League - i risultati di mercoledì 18 settembre. PSG travolge Real Madrid - Manchester City a valanga - la Juventus pareggia con l’Atletico : Giornata complicata per le squadre italiane impegnate questa sera nella Champions League 2019-2020 di calcio. La Juventus ha assaporato la vittoria sul campo dell’Atletico Madrid, si è portata in vantaggio al 48′ con Cuadrado che ha concretizzato l’assist di Higuain e poi ha raddoppiato al 65′ con Matuidi su invito di Alex Sandro ma i ragazzi di Maurizio Sarri non sono riusciti a conservare il 2-0 e si sono fatti ...

Risultati Champions League – Il PSG asfalta il Real Madrid - tris di Bayern e City : Leverkusen ko contro la Lokomotiv Mosca : Partita a senso unico al Parco dei Principi, con i parigini che asfaltano il Real Madrid: vincono e convincono Bayern Monaco e Manchester City Il big match della prima giornata di Champions League se lo aggiudica il Paris Saint-Germain che, al Parco dei Principi, non lascia scampo al Real Madrid asfaltandolo con un secco 3-0. Fabio Ferrari/LaPresse La doppietta di Di Maria e il sigillo di Meunier fissano il risultato finale, che permette ...

Dinamo Zagabria-Atalanta : 4-0. Debutto amarissimo per i bergamaschi in Champions League. In Croazia lezione per Gasperini : È un Debutto amarissimo quello dell’Atalanta in Champions League. I bergamaschi subiscono una lezione di calcio a Zagabria, con la Dinamo che si impone per quattro a zero. Dopo i primi quarantacinque minuti i padroni di casa sono già sul tre a zero grazie alla rete di Leovac e alla doppietta di Orsic, che nella ripresa a messo a segno il definitivo 4-0. L'articolo Dinamo Zagabria-Atalanta: 4-0. Debutto amarissimo per i bergamaschi in ...

Champions League - i risultati delle partite di stasera : La Juventus ha pareggiato a Madrid contro l'Atletico, l'Atalanta è stata battuta a Zagabria dalla Dinamo

Champions League : Juve pari - Atalanta ko : 23.00 Esordio beffa per la Juventus in Champions, raggiunta nel finale a Madrid dall'Atletico; amaro lo storico debutto dell'Atalanta, travolta a Zagabria dalla Dinamo. Atletico Madrid-Juventus 2-2 Primo tempo così così,la gara si sblocca nella ripresa:al 48' splendido sinistro di Cuadrado;al 65' Matuidi.Rimonta colchoneros Savic-Herrera (70' e 90'). Dinamo Zagabria-Atalanta 4-0 Tambureggiante primo tempo dei croati, bergamaschi ...

LIVE PSG-Real Madrid 3-0 calcio - Champions League 2019 in DIRETTA : la chiude Meunier : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ATLETICO Madrid-JUVENTUS DALLE ORE 21.00 (18 SETTEMBRE) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI DINAMO ZAGABRIA-ATALANTA DALLE ORE 21.00 (18 SETTEMBRE) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 92′ Giallo per Bernat per fallo su Carvajal sulla fascia. 91′ GOOOOOOOOOL, Meunierrrrr, contropiede 2 contro 1 con Di Maria che appoggia al terzino che a porta vuota insacca, 3-0 PSG. 90′ Ci saranno 3 minuti ...

LIVE Dinamo Zagabria-Atalanta 4-0 - Champions League in DIRETTA : poker dei croati con Olrsic che firma la tripletta personale! : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ATLETICO MADRID-JUVENTUS DALLE ORE 21.00 (18 SETTEMBRE) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI PSG-REAL MADRID DALLE ORE 21.00 (18 SETTEMBRE) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 92′ Match verso la fine: partita purtroppo finita da un pezzo. 90′ 4 minuti di recupero. 88′ Fuori Josip Ilicic, dentro Musa Barrow: ultimo cambio nerazzurro. 86′ Si è rialzato il #1 croato: nessun ...

LIVE Dinamo Zagabria-Atalanta 3-0 - Champions League in DIRETTA : prova a spingere la Dea! : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ATLETICO MADRID-JUVENTUS DALLE ORE 21.00 (18 SETTEMBRE) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI PSG-REAL MADRID DALLE ORE 21.00 (18 SETTEMBRE) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 62′ La Dinamo Zagabria continua a fare falli per non permettere alla Dea di ripartire. 60′ Manca mezz’ora alla fine: continua a spingere la Dea. 58′ GOLLINI! MIRACOLO SU OLRSIC! Il #99 sfiora il poker: ...

LIVE Dinamo Zagabria-Atalanta 3-0 - Champions League in DIRETTA : si riparte in Croazia! : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ATLETICO MADRID-JUVENTUS DALLE ORE 21.00 (18 SETTEMBRE) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI PSG-REAL MADRID DALLE ORE 21.00 (18 SETTEMBRE) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 48′ Mischia nata da una punizione di Ilicic: Toloi prova ad approfittarne ma poi commette fallo. 47′ Pericoloso Zapata! Buono spunto sulla destra di Hateboer per il colombiano. 46′ Ci sono due cambi ...

LIVE PSG-Real Madrid 2-0 calcio - Champions League 2019 in DIRETTA : serve la scossa per i madrileni : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ATLETICO Madrid-JUVENTUS DALLE ORE 21.00 (18 SETTEMBRE) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI DINAMO ZAGABRIA-ATALANTA DALLE ORE 21.00 (18 SETTEMBRE) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 49′ Gioca bene il PSG che è veramente molto ben messa in campo, possesso a centrocampo. 47′ Il Real prova ad alzare il baricentro, ci sono quattro giocatori fissi in area di rigore dei parigini. Inizia il secondo ...

LIVE Dinamo Zagabria-Atalanta 3-0 - Champions League in DIRETTA : Olrsic segna due gol! La Dea in difficoltà all’intervallo : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ATLETICO MADRID-JUVENTUS DALLE ORE 21.00 (18 SETTEMBRE) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI PSG-REAL MADRID DALLE ORE 21.00 (18 SETTEMBRE) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.52 L’Atalanta termina il primo tempo in maniera irriconoscibile: la Dinamo Zagabria è avanti 3-0 grazie alla doppietta di Olrsic e il gol di Leovac indemoniato sulla sinistra. La Dea ha subito l’emozione delle ...