Champions | esordio nero per Atalanta | Dinamo cala poker

(Di giovedì 19 settembre 2019) Segnatevi questo nome: Dani Olmo. Ne sentirete parlare a lungo. Il centrocampista spagnolo e' infatti l'assoluto protagonista nella lezione di calcio che laZagabria infligge all'(4-0), il cui debutto da sogno inLeague si trasforma presto in un brutto incubo. Se le quattro reti dei padroni di casa portano le firme di Leovac (10') e dell'imprendibile Orsic (31', 42' e 68'), a rubare l'occhio e' l'ex 'Masia' del Barcellona, gia' protagonista all'ultimo Europeo Under 21: la leggerezza con cui si muove, la pulizia tecnica, le letture di gioco, ad appena 21 anni, sono degne per scomodare paragoni importanti.Un volpone come De Roon e' annichilito di fronte a cotanta magnificenza e Dani Olmo - scambiato con la meteora Halilovic, ancora di proprieta' del Milan ma in prestito all'Heerenven - e' l'architetto delle quattro reti croate: un suo dribbling in un ...

